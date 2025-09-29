Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην επιμονή και την πίστη των παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ανατροπή στο Αγρίνιο, εμφανώς χαρούμενος και ανακουφισμένος από το αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» δήλωσε:

«Το πιστέψαμε μέχρι τέλους. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δεχθήκαμε ένα γκολ από μία στατική φάση, ένα πέναλτι. Δουλέψαμε μέχρι τέλους, ψάξαμε λύσεις, μέσα από την ομαδική δουλειά πήραμε το αποτέλεσμα.

Η υπομονή μας έδωσε τη νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις και στον τρόπο που θέλουμε να φτιάξουμε το ματς. Βελτιωνόμαστε συνεχώς, το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Είδατε πως πανηγύρισαν το δεύτερο γκολ. Μόνο δουλειά και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον προπονητή του:

«Ήταν ένα καλό γκολ στο τελευταίο λεπτό, χάρηκα που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει και επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε έτσι. Με τον κ. Κόντη έχουμε ένα καθαρό πλάνο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και όταν τα κάνουμε πολλές φορές στα παιχνίδια και δημιουργούμε ευκαιρίες, τότε έρχονται τα γκολ. Η νίκη θα μας βοηθήσει στη σεζόν».

Από την πλευρά του Παναιτωλικού, ο Γιάννης Πετράκης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα:

«Μας μένει πικρία λόγω της εικόνας που είχαμε. Γιατί η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα, απέναντι σε μια καλή ομάδα σε καλό μομέντουμ. Αλήθεια με πονάει έτσι όπως ήρθε η ήττα, θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Τα δύο γκολ που έχουμε φάει στις καθυστερήσεις θα τα πάρουμε πίσω».