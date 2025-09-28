Πρώτη νίκη των Πράσινων στο εφετινό πρωτάθλημα, λυτρωτής ο Γερεμέγεφ με το τέρμα που σημείωσε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, παίκτης – κλειδί ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος “μεταμόρφωσε” το Τριφύλλι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 15′, όταν ο Τσέριν έκανε χέρι στην περιοχή. Ο Αγκίρε το εκτέλεσε εύστοχα στο 18’, γράφοντας το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός άργησε να αντιδράσει, με την πρώτη του τελική να έρχεται μόλις στο 32’ από τον Τσιριβέγια. Στο 33’ ο Τζούριτσιτς απείλησε από κοντά, αλλά ο Τσάβες απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 36’ ο Μπακασέτας έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 45’+3 ο Στάγιτς με κεφαλιά απείλησε τους Πράσινους.

Η ισοφάριση ήρθε στο 57’, όταν ο Τετέ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά για το 1-1. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί. Στο 63’ ο Καλάμπρια έκανε επικίνδυνο γύρισμα,ο Παναιτωλικός απάντησε στο 73’ με σουτ του Άλεξιτς, ενώ στο 79’ ο Σιέλης σκόραρε με κεφαλιά αλλά το VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ.

Οι «πράσινοι» αναζήτησαν το νικητήριο τέρμα και στο 89’ ο Τετέ δοκίμασε νέο δυνατό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Τσάβες. Τελικά, στο 95’ ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ιδανική σέντρα και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά χάρισε στον Παναθηναϊκό μια ανατροπή μεγάλης σημασίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» πήραν τρεις πολύτιμους βαθμούς σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει κάθε αντίπαλο, δείχνοντας χαρακτήρα στις καθυστερήσεις.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43′ Κοντούρης), Εστέμπαν, Μίχαλακ (70′ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο, Αγκίρε (70′ Άλεξιτς).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας (83′ Σιώπης), Τσέριν (55′ Σάντσες), Τετέ, Τζούριτσιτς (56′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75′ Γερεμέγεφ).