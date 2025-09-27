Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό (28/9, 21:00) στο «Γ. Καλαφάτης», έχοντας όμως αρκετούς πονοκεφάλους για τον Χρήστο Κόντη.

Ο Ντραγκόφσκι συμμετείχε μόνο σε μέρος του προγράμματος, ο Σιρίλ Ντέσερς έκανε ατομικό λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι συνέχισε θεραπεία. Και οι τρεις έμειναν εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Παρά τα προβλήματα, ο τεχνικός του τριφυλλιού ανακοίνωσε την αποστολή για Αγρίνιο, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 22 ποδοσφαιριστές.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.