Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «θριαμβευτικά» τις υποχρεώσεις του για την League Phase του Europa League νικώντας με 4-1. Αντίπαλός του η ελβετική Γιουνγκ Μπόις, η οποία ήταν και γηπεδούχος.

Ο Ζαρουρί ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, σημειώνοντας χατ-τρικ στη «παρθενική» του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σε έναν αγώνα που είχε μία «άγρια» ομορφιά, το «Τριφύλλι» ήταν άκρως αποτελεσματικό στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0, «κλειδώνοντας» από νωρίς τον αγώνα. Η μόνη «αντίδραση» των Ελβετών ήταν το γκολ που πέτυχαν και μείωσαν σε 3-1, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βάλει και τέταρτο γκολ, «σιγουρεύοντας» την νίκη.

Τα γκολ του αγώνα

Το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού ήρθε στο 9ο λεπτό. Απίστευτη εκτέλεση του Σφιντέρσκι με το «μυτάκι» σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, έπειτα από μια κακή εκτέλεση του Τετέ που ωστόσο… έγινε ασίστ.

Το δεύτερο γκολ των «Πράσινων» ήρθε λίγα λεπτά μετά, στο 13ο λεπτό, με τον Ζαρουρί να «στέλνει» την μπάλα τα δίχτυα με δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση.

Το «πάρτι» του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και με τρίτο γκολ, δεύτερο του Ζαρουρί, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» της απόκρουσης του Κέλερ σε σουτ του Μπακασέτα. Ο Μαροκινός κινήθηκε σωστά προς την μπάλα και από πολύ κοντά «έγραψε» το 3-0.

Η Γιουνγκ Μπόις μείωσε σε 3-1 στο 25ο λεπτό με ένα σουτ από δεξιά από τον Τζάνκο, λόγω κακής συννενόησης μεταξύ Λαφόν και Σάντσες.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με γκολ στο 68ο λεπτό με σουτ από κοντινή απόσταση έπειτα από μία σέντρα του Κώτσιρα από τα δεξιά.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες (76′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Τετέ (76′ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70′ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70′ Ντέσερς).

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Χατζάμ, Ζουκρού, Φερνάντες, Φάσχναχτ (76′ Πεχ), Τζάνκο (76′ Άντριους), Μπενίτο, Ζίγκοβιτς (66′ Ραβελόσον), Μάλες, Μοντέιρο (66′ Κόλεϊ), Μπεντία (66′ Κόρτνοβα).