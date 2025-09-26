Πόσες ομάδες έκαναν πρεμιέρα στο Γιουρόπα Λιγκ Τετάρτη και Πέμπτη; 36.

Πόσες από αυτές πέτυχαν τρία γκολ; Μία.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στη Φενέρ.

Ποιες έβαλαν τέσσερα γκολ; Μόνο μία.

Ο Παναθηναϊκός στην Ελβετία. Το 4-1 κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, συνεπώς, συνιστά μια εντυπωσιακή πρεμιέρα για τους Πράσινους.

Ο δε Ζαρουρί, με αυτό το χατ- τρικ πέτυχε τόσα γκολ όσα δεν κατάφεραν να πετύχουν τόσες και τόσες ομάδες.

Τα ρεκόρ του Τριφυλλιού σε μια βραδιά -όνειρο, όμως, δεν σταματούν εδώ. Γιατί δεν είναι σύνηθες από το 10’ έως το 19’ ένα σύνολο να βρίσκει τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και να τελειώνει εκεί τον αγώνα.

Ο Ζαρουρί έκανε μαγικά.

Ο,τι δοκίμαζε του έπιανε.

Κι ας τα άκουσε νωρίτερα από το πρώτο του γκολ ο Μαροκινός από τον Μλαντένοβιτς επειδή δεν του «έσπασε» τη μπάλα.

Αμέσως μετά με απ’ ευθείας σουτ το πρώτο γκολ, λίγο αργότερα πήρε το …ριμπάουντ για νέα επιτυχία και στο δεύτερο ημίχρονο ολοκλήρωσε το προσωπικό του ρεσιτάλ με θαυμάσια προσπάθεια, ξανά με μια επαφή.

Με τον Ζαρουρί να έχει τέτοια ρέντα, προφανώς η κάθε συζήτηση για τον αγώνα ή και την απόδοση των άλλων επιθετικών του ΠΑΟ, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ο Κόντης ζητούσε ένα δυνατό αποτέλεσμα ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση στο Κορωπί.

Ηρθε και πρέπει να είναι ευτυχισμένος- το έβλεπες άλλωστε από τις αντιδράσεις του στον πάγκο.

Ούτε κάποια κράμπα έπαθε ποδοσφαιριστής του!

Για να αποδειχθεί πως το εκτενές rotation έκανε καλό σε μια ομάδα που λίγες αλλαγές επιχειρούσε μέχρι τώρα.

Φυσικά, η σεζόν έχει δρόμο.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, βάζει βάσεις για καλή πορεία στην Ευρώπη, διώχνει τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί και ελπίζει να μην είναι φωτοβολίδα το 4-1 απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, εκπρόσωπο της Ελβετίας που δεν έμοιαζε με θηρίο.

Κάθε άλλη υπερβολή, περιττή.

Επί του παρόντος, όμως, ο Κώτσιρας δείχνει πολύ ανώτερος του Καλάμπρια και ο Ντραγκόφσκι δεν έχει σχέση με τον Λαφόν, τον «άσο» που δέχθηκε γκολ μόνο και μόνο γιατί άφησε εντελώς άδεια την εστία του ύστερα από μπλακάουτ χωρίς προηγούμενο…