Ονειρεμένο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στη League Stage του Europa League. Οι Πράσινοι έβαλαν το ευρωπαϊκό τους κοστούμι, έκαναν ό,τι ήθελαν την άμυνα της Γιουνγκ Μπόις και επιβλήθηκαν με 4-1 στην πρεμιέρα τους, με έναν μαγικό Ζαρουρί. Τρία γκολ από τον Μαροκινό που έκανε το ματς της ζωής του, ένα από τον Σφιντέρσκι σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.

Το πρώτο ημίχρονο στην Ελβετία ήταν ένα από τα πιο… τρελά ημίχρονα στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού και ξεκάθαρα το πιο «τρελό» όλων των ευρωπαϊκών αγώνων που έγιναν χθες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα τρομερό ξεκίνημα και στο πρώτο εικοσάλεπτο να σημειώνει τρία γκολ! Τρία γκολ που ήρθαν μέσα σε εννιά λεπτά, από το 10′ έως το 19′. Και με τη Γιουνγκ Μπόις στη συνέχεια να κυριαρχεί, να πετυχαίνει γκολ γρήγορα μετά το 0-3 και να απειλεί τον Παναθηναϊκό και με δεύτερο πριν από τη λήξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με τρομερό ρυθμό, με επιθετικότητα και με διάθεση να βρει γκολ από νωρίς. Είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Σφιντέρσκι μόλις στο 5′, όταν ο Πολωνός πλάσαρε πάνω στα σώματα και βρήκε γκολ πέντε λεπτά αργότερα. Ο Τετέ βρέθηκε στην περιοχή και θέλησε να πλασάρει με τη μία, η μπάλα πήγε στον Σφιντέρσκι κι αυτός με καταπληκτικό… μυτάκι πρόλαβε τον αντίπαλο αμυντικό ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Κόντη. Τρία λεπτά μετά, στο 13′, ο Παναθηναϊκός χτύπησε και πάλι. Επειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ζαρουρί να σουτάρει στην κίνηση και να τη στέλνει στα δίχτυα για το 0-2. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε να κυριαρχεί και βρήκε και τρίτο γκολ πάλι με τον Ζαρουρί στο 19′. Ο Μπακασέτας σούταρε έξω από την περιοχή, ο Κέλερ έδιωξε, με τον Ζαρουρί να παίρνει το… ριμπάουντ και με πλασέ να σημειώνει το 0-3. Μια αδιανόητη ευστοχία για τον Παναθηναϊκό που του έβαλε βάσεις νίκης στην πρεμιέρα του στη League Stage του Europa League.

«Εσβησαν» το ματς

Αλλά στη συνέχεια ήταν σαν να… έσβησαν τα φώτα, με τη Γιουνγκ Μπόις να παίρνει τα ηνία της αναμέτρησης, να μειώνει, να κυριαρχεί και να απειλεί σχεδόν σε κάθε της κατεβασιά. Στο 25′ οι Ελβετοί μπήκαν απειλητικά στην περιοχή από δεξιά, ο Λαφόν έχασε κάθε αίσθηση του χώρου και βγήκε εκτός εστίας από τα αριστερά, αφήνοντάς την κενή στον Τζάνκο, ο οποίος σκόραρε σαν σε προπόνηση για το 1-3. Τα τελευταία είκοσι λεπτά έμοιαζαν… μαρτυρικά για τους παίκτες του Κόντη, που δεν μπορούσαν να σταματήσουν τις συνεχείς επιθέσεις της Γιουνγκ Μπόις, η οποία έχασε τρεις ανεπανάληπτες ευκαιρίες για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν εντυπωσιακό στο μάτι, με τις δύο ομάδες να έχουν συνολικά 24 τελικές (13 Vs 11) και το 1-3 να δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Οι Πράσινοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με σκοπό να παγώσουν τον ρυθμό και να μην αφήσει τον ρυθμό… jogo bonito που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Επί της ουσίας οι Πράσινοι «έσβησαν» το ματς, κράτησαν μακριά τους Ελβετούς και έψαχναν ένα τέταρτο γκολ που θα τελείωνε οριστικά το παιχνίδι. Και το βρήκαν με τον απόλυτο πρωταγωνιστή του ματς, τον Ζαρουρί. Στο 68′ ο Τετέ άνοιξε υπέροχα στον Κώτσιρα, αυτός έβγαλε γλυκιά σέντρα στην περιοχή και ο Ζαρουρί και πάλι με σουτ στην κίνηση σημείωσε το 1-4 κάνοντας χατ τρικ. Και κλείνοντας μια μαγική βραδιά και για τον ίδιο και για τον Παναθηναϊκό.

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Τζάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Χάντζαμ, Μέιλς, Γκίγκοβιτς (64′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (64′ Κόρδοβα), Μπεντιά, Φασνάχτ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Iνγκασον, Τουμπά, Σιώπης, Μπακασέτας (85′ Ταμπόρδα), Σάντσες (76′ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70′ Κυριακόπουλος), Τετέ (76′ Τσιριβέγια), Σφιντέρσκι (70′ Ντέσερς).