Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναιτωλικό με 2-1 στην «ΟΠΑΠ Αρένα» για την δεύτερή της αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκησε με τα γκολ των Φρανζί Πιερό, ο οποίος δείχνει να «αφήνει» πίσω του την κακή περσινή του σεζόν, έχοντας σκοράρει στα 3 από τα 4 τελευταία ματς της «Ένωσης» και του Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος πέτυχε το «παρθενικό του γκολ με την ΑΕΚ. Ο Παναιτωλικός κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με γκολ του Αγκίρε στο 90ο λεπτό.
Οι βασικές ενδεκάδες των ομάδων
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο (85′ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Μάνταλος (63′ Μαρίν), Ελίασον (63′ Κοϊτά), Πιερό (63′ Γιόβιτς).
Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγις (38′ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (79′ Αγκίρε), Ενκολόλο, Ματσάν (87′ Νικολάου), Μίχαλακ (79′ Εστεμπάν), Άλεξιτς (79′ Σμυρλής)