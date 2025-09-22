Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Σταμάτης Βούλγαρης, έδωσε την ανάλυσή του για τον αγώνα της «Ένωσης» ενάντια στην ΑΕΛ, ο οποίος έληξε 1-1, για την εικόνα της ομάδας, για το ακυρωθέν γκολ του Ορμπελίν Πινέδα, για τους χαμένους βαθμούς και τα παράπονα της ΑΕΚ για την διαιτησία του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Βούλγαρης στάθηκε στην διαφορά της εικόνας της ΑΕΚ πριν και μετά την είσοδό του αρχηγού της, Πέτρου Μάνταλου, στον αγωνιστικό χώρο, την δυσκολία της ΑΕΚ να «κλειδώσει» την νίκη στα τελευταία της παιχνίδια, πως ορθά ακυρώθηκε το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα για χέρι και για τα παράπονα της «Ένωσης» από την διαιτησία για το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς και για την διάρκεια των καθυστερήσεων.