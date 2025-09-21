Μετά από τρεις σερί νίκες η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στη Λάρισα. Παρότι προηγήθηκε η Ένωση με γκολ του Μάνταλου στο «AEL FC Arena», η ΑΕΛ «απάντησε» με τον Τσάκλα για το 1-1 που… έκοψε τη φόρα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, στην τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Πώς παρατάχθηκαν ΑΕΛ και ΑΕΚ

Η ΑΕΛ είχε τον Μελισσά στο τέρμα, τους Δεληγιαννίδη, Τσάκλα, Παντελάκη και Κοβάσεβιτς στην άμυνα ενώ στον άξονα ήταν οι Ατανάσοφ και Πέρες. Δεξιά στην επίθεση ήταν ο Σαγάλ, αριστερά ο Μούργος και ο Τούπτα πίσω από τον Πασά.

Για την ΑΕΚ στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα με Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Πινέδα και Μαρίν ήταν στον άξονα, ο Ελίασον δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά και ο Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.

Πιο πολλές τελικές η ΑΕΚ, πιο κοντά στο γκολ η ΑΕΛ

Το παιχνίδι ξεκίνησε δυνατά καθώς στα πρώτα έξι λεπτά υπήρξαν τρεις καλές στιγμές, δύο για την ΑΕΚ με Κοϊτά, Κουτέσα και μία για την ΑΕΛ με σουτ του Μούργου. Στο 19’ απείλησε ο Ατανάσοφ για τους γηπεδούχους που δεν έδειχναν διάθεση να κλειστούν ενώ δύο λεπτά μετά η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν Γιόβιτς και Κοϊτά μπερδεύτηκαν μπροστά στο τέρμα και δεν έβγαλαν ούτε τελική.

Η πιο μεγάλη στιγμή ήρθε στο 37’ όταν από λάθος της ΑΕΚ ο Σαγάλ βρήκε όμορφο τον Πασά μέσα στην περιοχή, με το πλασέ του δεύτερου να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα. Αυτή η φάση «ξύπνησε» κάπως την ομάδα του Νίκολιτς που μέχρι την ανάπαυλα είχε δύο καλές στιγμές με σουτ του Μαρίν και κεφαλιά του Γιόβιτς.

Από ένα γκολ και σημαντικές ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ σε αντεπίθεση, όταν ο Ελίασον καθυστέρησε, άφησε στον Κοϊτά που έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών. Στο 55′ μία κεφαλιά του Γιόβιτς έφυγε έξω, αλλά στο ίδιο λεπτό η υπεροχή της Ένωσης καρποφόρησε όταν από γύρισμα του Πήλιου από τα αριστερά, ο Μάνταλος, που μόλις είχε μπει στο ματς, έκανε το 0-1 με προβολή.

Στο 63′ ένα σουτ του Μάνταλου έφυγε λίγο άουτ ενώ στο επόμενο λεπτό απείλησε ο Γκάρατε με κεφαλιά. Στη συνέχεια η «Ένωση» πέτυχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν για χέρι. Πρώτα του Πινέδα στο 67′ και στη συνέχεια του Μάνταλου στο 70′. Στο 74′ ο Στρακόσα νίκησε τον Ουάρντα σε κοντινή κεφαλιά, αλλά από δεύτερο σερί κόρνερ ο Τσάκλα με κεφαλιά έκανε το 1-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ καθώς στο 85΄και στο 90′ Γιόβιτς και Καλοσκάμης έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η ΑΕΚ δεν τελείωσε το παιχνίδι με δεύτερο γκολ και το «πλήρωσε» με ισοφάριση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μάνταλος μπήκε και άλλαξε την εικόνα του ματς για την ΑΕΚ, έστω κι αν στο τέλος δεν ήταν αρκετός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μοιραίος για την ΑΕΚ σπαταλώντας πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πέρα από τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν μέσω VAR, ο Μόσχου δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε στα δύο γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν για χέρι.

ΣΚΟΡΕΡ:

75′ Τσάκλα / 55′ Μάνταλος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71′ Κοβάσεβιτς), Ατανάσοφ, Πέρες, Μούργος (46′ Γιούσης), Σαγάλ (82′ Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71′ Ουάρντα), Πασάς (64′ Γκάρατε)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (84′ Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77′ Πιερό), Πινέδα, Κουτέσα (77′ Ζοάο Μάριο), Ελίασον (54′ Μάνταλος), Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την 5η αγωνιστική η ΑΕΛ παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο (29/9, 18:00) ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο (28/9, 17:00).