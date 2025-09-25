Ομάδα

Η Τούμπα φόρεσε τα ευρωπαϊκά της, η ατμόσφαιρα ήταν εκεί, ο κόσμος περίμενε την πρεμιέρα με τη Μακάμπι για να δει τον ΠΑΟΚ να ξεκινά με το δεξί στη League Phase. Και όμως, το 0-0 ήρθε σαν μια υπενθύμιση ότι αυτή η ομάδα, παρά τη δουλειά, την ένταση και την προσπάθεια, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα: […]