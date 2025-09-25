Ο πρώτος αγώνας για τον Ηρακλή στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε με την ομάδα από την Θεσσαλονίκη να επικρατεί της Ηλιούπολης με σκορ 1-0. Σκόρερ για τον «Γηραιό» ο Νίκολα Ντόβενταν, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι στο 35ο λεπτό.
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Ηρακλής: Γιαννίκογλου, Κάτσικας, Δημητρίου (46΄ Εραμούσπε), Σιδεράς, Βάις, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (66΄ Μαχαίρας), Ντόβενταν (46΄ Τσιντώνης, 88΄ Αναστασιάδης), Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος (66΄ Μάναλης)
Ηλιούπολη: Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μπουγαΐδης, Κωστούλας (60΄ Νόνης), Κεραμιδάς (71΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Σούντουρα (63΄ Νεοφυτίδης), Σάκα, Μίγια (60΄ Χριστόπουλος), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (74΄ Σαμ)