Ολοκληρώθηκε και η τρίτη μέρα, της προκριματικής φάσης, στο Κύπελλο Ελλάδος.
Μετά τις σημερινές αναμετρήσεις, συμπληρώθηκε το «παζλ» της League Phase.
Ελλάς Σύρου, Ηρακλής, Μαρκό και Athens Kallithea, «σφράγισαν» τα εισιτήρια τους!
Το προηγούμενο διήμερο (18-19/08), άλλες επτά ομάδες προκρίθηκαν. Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Αιγάλεω, Καβάλα, Κηφισιά, ΑΕΛ και Βόλος, πέρασαν στην επόμενη φάση.
Πανιώνιος – Ηρακλής 1-1 (2-3 πεν.) (Βαν Ντερ Γουότερ – Εραμούσπε)
Σε ένα ματς «θρίλερ», ο Ηρακλής «έκαμψε» εμπόδιο του Πανιωνίου. Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, στη διαδικασία των πέναλτι, επιβλήθηκε με 3-2 και έφυγε από τη Νέα Σμύρνη με την πρόκριση.
Στο 3′, ο Εραμούσπε, έδωσε προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς. Όμως, 10 λεπτά μετά, ο Βαν Ντερ Γουότερ, ισοφάρισε από τα 11 μέτρα. Αυτή η ισορροπία, διατηρήθηκε μέχρι και τη λήξη.
Στη «ρώσικη ρουλέτα», ο «Γηραιός» έκανε μια τεράστια ανατροπή. Από το κατά του 2-0, στο υπέρ του 3-2. Πρωταγωνιστής της ομάδας του Μπάμπη Τεννέ, ο Στουρνάρας που απέκρουσε το πιο κρίσιμο πέναλτι της διαδικασίας.
ΠΑΕ Χανιά – Μαρκό 0-1 (Ντέτλερ)
Μεγάλη πρόκριση για το Μαρκό στην Κρήτη. Η παρέα του Σεμπά, υπερίσχυσε με 1-0 των Χανίων, εκτός έδρας, και μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, σημείωσε ο Ντέτλερ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
Καμπανιακός – Athens Kallithea 0-1 (Μαυριάς)
Στην τελική φάση του Κυπέλλου και η Athens Kallithea. Η αθηναϊκή ομάδα, επικράτησε με 1-0 του Καμπανιακού στη Θεσσαλονίκη και μπήκε με το «δεξί» στη νέα σεζόν.
Το γκολ του Μαυριά , τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, ήταν υπεραρκετό για το σύνολο του Κώστα Μπράτσου.
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 1-0 (Καλός)
Και η Ελλάς Σύρου στην επόμενη φάση! Οι Συριανοί, κατάφεραν να «υπερκεράσουν» το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης. Νίκη με σκορ 1-0 και μέσα στην τελική 20άδα.
Το «ιστορικό» γκολ των νησιωτών, σημείωσε ο Γιώργος Καλός, στο 71′!
Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης
Δευτέρα (18/08)
Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2
Τρίτη (19/08)
Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)
Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4
Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)
Τετάρτη (20/08)
Καμπανιακός – Athens Kallithea 0-1
Πανιώνιος – Ηρακλής 1-1 (2-3 πεν.)
Κισσαμικός – Μαρκό 0-1
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 1-0
Οι ομάδες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Άρης
Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Ηλιούπολη
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Αιγάλεω
Κηφισιά
Καβάλα
ΑΕΛ
Βόλος
Athens Kallithea
Μαρκό
Ηρακλής
Ελλάς Σύρου
