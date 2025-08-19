Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα, της προκριματικής φάσης, στο Κύπελλο Ελλάδος.

Μετά τους Λεβαδειακό και Παναιτωλικό, που προκρίθηκαν τη Δευτέρα (18/08), άλλες τέσσερις ομάδες πήραν το εισιτήριο για τη League Phase.

Αιγάλεω, Κηφισιά, Καβάλα, ΑΕΛ και Βόλος, εξασφάλισαν την είσοδό τους, στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/08), θα «καλυφθούν» και οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις της διοργάνωσης.

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (Μπρέγκου – Ίβαν) (5-4 πεν.)

Την έκπληξη της ημέρας, έκανε η Καβάλα. Οι «Γαλάζιοι Αργοναύτες», πήραν την πρόκριση, επικρατώντας με σκορ 5-4 του Πανσερραϊκού, στη διαδικασία των πέναλτι.

Η κανονική διάρκεια, ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1. Στο 71′, Ιβάν έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, όμως ο Μπρέγκου, στις καθυστερήσεις έφερε το ματς σε ισορροπία.

Στη «ρώσικη ρουλέτα», οι παίκτες του Θωμά Γράφα ήταν πιο «ψύχραιμοι» και άφησαν εκτός το σύνολο του Κριστιάνο Μπάτσι.

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2 (Παμλίδης – Τσάκλα, Μούργος)

Στο «ντέρμπι» της ημέρας, η ΑΕΛ ήταν αυτή που… χαμογέλασε! Οι Θεσσαλοί, επικράτησαν με 2-1 της Καλαμάτας, εκτός έδρας, ανατρέποντας μάλιστα το κατά του 1-0, του πρώτου μέρους.

Το σκορ, άνοιξε ο Παμλίδης στο 33′. Όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθαν τα… πάνω κάτω. Τσάλκα (53′) και Μούργος (77′), σκόραραν για τους «βυσσινί», στέλνοντας στους στη League Phase.

ΠΑΣ Γιάννενα – Βόλος 0-4 (Κόμπα, Λεγκίσι, Χάμουλιτς, αυτογκόλ)

Το «ευκολότερο» έργο της βραδιάς, είχε ο Βόλος. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, επικράτησε άνετα με 4-0 του… μισού ΠΑΣ Γιάννενα, στους Ζωσιμάδες.

Οι γηπεδούχοι, αγωνίστηκαν με μόλις 12 παίκτες και δεν κατάφεραν να προβάλλουν «αντίσταση». Στο δεκάλεπτο, η πρόκριση είχε κριθεί.

Κόμπα και Λεγκίσι, στο 7′ και στο 9′, βρήκαν δίχτυα. Στο 73′ ο Χάμουλιτς έγραψε το 3-0, ενώ το τελικό 4-0, διαμορφώθηκε αυτογκόλ.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (Ζυγκερίδη – Τετέι) (2-3 πεν.)

Στην Καρδίτσα, η τοπική Αναγέννηση, «άγγιξε» την πρόκριση. Ωστόσο, η Κηφισιά, ήταν αυτή που τα κατάφερε. Νίκη με 3-2 στα πέναλτι, μετά το 1-1 των πρώτων 90 λεπτών, και συμμετοχή στη νεοσύστατη League Phase.

Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με τον Ζυγκερίδη (39′). Όμως, το γκολ του Τετέι στο 79′, οδήγησε το ματς στα πέναλτι.

Εκεί, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ξενόπουλος. Ο Έλληνας κίπερ, αν και τραυματίας από το 85′, απέκρουσε τρία πέναλτι! Έτσι, πήρε από… το χέρι την ομάδα του στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (Βαρκάς – Βοριαζίδης αυτ.) (6-5 πεν.)

Και το Αιγάλεω, μέσω της… ρώσικης ρουλέτας στη League Phase! Το «Σίτυ», επιβλήθηκε του Παναργειακού στα πέναλτι, με σκορ 6-5 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Στην κανονική διάρκεια, η αναμέτρηση έληξε με σκορ 1-1. Ο Βαρκάς, έβαλε μπροστά την ομάδα του, 20 λεπτά πριν το τέλος. Όμως, το αυτογκόλ του Βοριαζίδης στις καθυστερήσεις, πήγε το ματς στα πέναλτι.

Εκεί, μετά από 10 σερί εύστοχες εκτελέσεις, η Πελοποννήσιοι αστόχησαν και είπαν πρόωρο «αντίο» στη διοργάνωση.

Τα ματς της προκριματικής φάσης

Δευτέρα (18/08)

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08)

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη (20/08)

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

Οι ομάδες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Ηλιούπολη

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Αιγάλεω

Κηφισιά

Καβάλα

ΑΕΛ

Βόλος