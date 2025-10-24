Η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάσσεται για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena στο ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων» με τον ΠΑΟΚ.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή (24/10) το πρωί από το Πειθαρχικό. Την Ένωση εκπροσώπησαν οι δύο δικηγόροι της ομάδας, Χάρης Γρηγορίου και Αλέξης Αλεξίου, με τον πρώτο να ζητάει την απαλλαγή του «Δικέφαλου» από τις κατηγορίες και τον δεύτερο να δηλώνει χαρακτηριστικά πως το όλο σκηνικό «είναι σχεδιασμένο από τον Λανουά για να τιμωρηθεί η ΑΕΚ».

Η ενημέρωση της ΕΠΟ ανέφερε σχετικά:

«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ».