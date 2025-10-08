Η ΑΕΚ έχει σηκώσει το θέμα της διαιτησίας σε δύο συγκεκριμένα παιχνίδια την τρέχουσα σεζόν. Πρώτη φορά στη Λάρισα και δεύτερη στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά για το ματς με την ΑΕΛ δεν δικαίωσε τον «Δικέφαλο» σε καμία φάση. Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων τη δικαίωσε μεν στη φάση του πέναλτι (το οποίο εν τέλει δεν άλλαξε το σκορ αφού ο Στρακόσα απέτρεψε τον Τετέι από το να σκοράρει), αλλά την… «έκαψε» στη φάση με τον Πιερό, αφού είπε ότι έπρεπε να αποβληθεί.

Το έχω γράψει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία, είναι το πως αντιδράς επίσημα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια γεγονότα:

Η ΑΕΚ το καλοκαίρι -και συγκεκριμένα στις 27/6/2025- μετά από όσα είχαν γίνει πέρσι στο Αγρίνιο, στις Σέρρες, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ψήφισε υπέρ των διοικητικών πεπραγμένων της διοίκησης του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ. Ο μοναδικός που ψήφισε κατά ήταν ο Παναθηναϊκός ενώ οι Ενώσεις Πειραιά και Ανατολικής Αττικής επέλεξαν να απέχουν, ψηφίζοντας «λευκό».

Οπότε η νέα διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ ή είχε μείνει… ικανοποιημένη, ή ήθελε να κάνει μία νέα αρχή. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένο και απόλυτα έγκυρο ρεπορτάζ, εκείνες τις μέρες, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Μηνά Λυσάνδρου με τον Μάκη Γκαγκάτση, αλλά το τι έχουν συζητήσει οι δύο άνδρες, μπορούν να το γνωρίζουν μόνο αυτοί.

Στο ματς με την ΑΕΛ η ΑΕΚ έβγαλε επίσημη διαρροή. Αρχικά ανέφερε πως δεν φαίνεται το χέρι του Πινέδα και στη συνέχεια γιατί δεν κάλεσε ο Ευαγγέλου που ήταν στο VAR τον διαιτητή Μόσχου. Δυστυχώς για την ΑΕΚ, αποδείχθηκε ότι όποιος επέλεξε να σηκώσει τη συγκεκριμένη φάση είχε επική άγνοια κανονισμών.

Αφού λοιπόν διαπίστωσαν ότι έκαναν λάθος, υπήρξε νέα «ενημέρωση» πως πρέπει να σηκωθεί το θέμα της κόκκινης στον Παντελάκη για το φάουλ στον Γιόβιτς. Σε αυτό συμφωνούσα απόλυτα, το είχα πει άλλωστε και στη διαδικτυακή εκπομπή, όπως είχα πει και για τις καθυστερήσεις που δεν κράτησε ο Μόσχου. Ήταν όμως ήδη αργά και το επικοινωνιακό «παιχνίδι» είχε χαθεί.

Ακολούθησε η συνέντευξη του Αλέξη Δέδε στην εκπομπή του «ΣΚΑΪ». Όταν έχεις αδικηθεί και βγαίνεις ως επίσημη ΑΕΚ και λες: «Θα κάνω καταγγελία…», αλλά λίγο αργότερα τονίζεις ότι «δεν θέλω να κάνω τοξικό το κλίμα», αυτομάτως βγαίνεις χαμένος από χέρι! Απειλείς δηλαδή με μία κίνηση, ωστόσο δευτερόλεπτα αργότερα την παίρνεις πίσω!

Φτάνουμε την Κυριακή στο Περιστέρι. Γίνονται όλα όσα γίνονται. Όλοι ασχολούνται με το τι λένε οι… τηλεκριτικοί. Το έγραψα και στο προηγούμενο blog. Η επίσημη ΑΕΚ δεν είπε ούτε μία λέξη για τον Βεργέτη, για τον Σιδηρόπουλου και τον Λανουά. Ούτε κιχ δεν ακούστηκε. Ο κόσμος ζητούσε ανακοίνωση, αλλά του έβαλαν και… χέρι, γιατί άλλος ξέρει και αποφασίζει. Ισχύει, ότι άλλος αποφασίζει.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αυτός που… πατάει τα κουμπιά. Και ο Μηνάς Λυσάνδρου αυτός που «εκτελεί». Επομένως η ΠΑΕ ΑΕΚ επιλέγει να μην μιλήσει έξω από τα δόντια, σε ματς που διαμαρτύρεται για τουλάχιστον πέντε φάσεις! Οι δύο άνδρες επιλέγουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, διότι είναι πολύ πιθανό να σκέφτονται άλλους τρόπους αντίδρασης. Στο χθεσινό blog έγραψα ότι μπορεί να σκέφτονταν να στείλουν επιστολή στον Λανουά, μπορεί να ψάχνουν άλλους τρόπους αντίδρασης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Ενδεχομένως να περίμεναν την ανάλυση του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Το απόγευμα της Τρίτης λοιπόν ο Λανουά, τονίζει ότι έγιναν δύο λάθη κυρίως από το VAR και συγκεκριμένα από τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος παρέσυρε τον Βεργέτη στη φάση του πέναλτι και δεν τον ενημέρωσε για τη φάση με τον Πιερό. Δεν εξετάζω αν συμφωνώ και ούτε θα έπρεπε να μένει ο κόσμος σε αυτά.

Αν το VAR έχει κάνει δύο τόσο σημαντικά λάθη, είναι δυνατόν ο Σιδηρόπουλος να οριστεί την επόμενη αγωνιστική; Είναι δυνατόν ο Βεργέτης αφού έκανε on field review να έδωσε αυτό το πέναλτι και να μην είδε την υποτιθέμενη κόκκινη; Θα το μάθουμε όταν γίνουν οι ορισμοί της επόμενης αγωνιστικής.

Και φτάνουμε στην ουσία, στο ζουμί της υπόθεσης που αφορά αποκλειστικά την ΠΑΕ ΑΕΚ και μόνο αυτή.

Από τη στιγμή λοιπόν που οι «κιτρινόμαυροι» είναι στα… κάγκελα και όπως είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος «ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει», από τη στιγμή που δεν τους δικαιώνει ο Λανουά για όσες φάσεις φωνάζουν, εξακολουθούν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Γάλλο αρχιδιαιτητή ή απλά «συνεχίζουμε…», όπως κατέληξε η ατάκα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Διότι αν το κάνουν και απλά… συνεχίζουν, του δίνουν το τέλειο άλλοθι. Διότι στο τέλος της ημέρας, αυτό που πέρασε επισήμως σε όλο τον κόσμο -πλην αυτού της ΑΕΚ φυσικά- είναι ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε στο Περιστέρι διότι δεν έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο με δέκα, κάτι που σημαίνει ότι θα έπαιζε από το 48’ με εννιά…

Απάντηση δεν έχω να σας δώσω. Αυτή την έχει μόνο η ΠΑΕ ΑΕΚ…