Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO, οι οποίες αργότερα ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Στις 06:40 (ώρα Ουκρανίας και Ελλάδος), είχε κηρυχτεί από την ουκρανική πολεμική αεροπορία συναγερμός για ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδος), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Τραμπ: Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα

Ο Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, δήλωσε ότι πρόκειται να ενημερωθεί για την εισβολή αργότερα μέσα στην ημέρα, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί, για την ώρα, για την αντίδραση των ΗΠΑ.

«Θα πρέπει να το κοιτάξω», είπε ο Τραμπ. «Θα με ενημερώσουν σύντομα και θα σας μιλήσω σχετικά απόψε ή αύριο», πρόσθεσε.

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζητά το Ταλίν

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή (19/9) πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανακοίνωσή του αρνήθηκε ότι πολεμικά αεροσκάφη της χώρας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις με drones τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.