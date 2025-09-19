Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

“Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ” σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace. NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee. Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Το Άρθρο 4 προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ζητήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του απειλούνται».

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του. «Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Εσθονία για να υποβάλει διαμαρτυρία και να επιδώσει διπλωματική διακοίνωση σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου. «Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βάναυση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη και σοβαρότερη παραβίαση του εναέριου χώρου ευρωπαϊκού κράτους από τη Ρωσία, σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, καθώς πριν από μερικά 24ωρα, ένα σμήνος από drones, είσλθε στην Πολωνία.