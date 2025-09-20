Ήπια αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, ότι «θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα δεν θέλησε να επεκταθεί, λέγοντας ότι θα ρίξει μια ματιά στις αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ αντιδρώντας στις εποίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, είπε: «Θα με ενημερώσουν σε λίγο, οπότε θα σας ενημερώσω γι’ αυτό απόψε ή αύριο».

Ερωτηθείς ποια είναι η άποψή του για την κατάσταση, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».

Αυτό είναι το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος που παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο

Εν τω μεταξύ, ο σουηδικός στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες, που όπως ισχυρίζεται, δείχνουν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος (φωτό κάτω) να παραβιάζει τον εσθονικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί. Αναφέρει ότι οι εικόνες τραβήχτηκαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, αφού το ρωσικό αεροσκάφος εγκατέλειψε τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Όπως έγινε γνωστό, τρία ρωσικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετάνε στην Εσθονία το πρωί της Παρασκευής (19/9), πετώντας 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της χώρας προτού εκδιωχθούν από μια ιταλική αστυνομική αποστολή. Η Εσθονία είναι η τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ που αναφέρει παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες και η πρώτη που παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της από μαχητικά αεροσκάφη, καθώς οι εναέριοι χώροι Ρουμανίας και Πολωνίας παραβιάστηκαν από ρωσικά drones.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης»

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ως «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση».

Η Κάλλας, η οποία είναι και πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, δήλωσε ότι η ΕΕ «εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Εσθονία». Πρόσθεσε δε, ότι «είμαι σε στενή επαφή με την εσθονική κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους».

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία» τόνισε.