Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι έχουν σημειωθεί ουσιαστικές πρόοδοι στο ζήτημα του TikTok, κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα που το Πεκίνο ζητούσε την εξασφάλιση ενός «μη προκατειλημμένου» επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις κινεζικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας τις διεθνείς προκλήσεις στο συγκεκριμένο θέμα.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να οριστικοποιήσει την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, επικαλούμενος την ανάγκη διασφάλισης των αμερικανικών συμφερόντων. Όπως επισήμανε, «καταγράψαμε προόδους σε πολλά, πολύ σημαντικά θέματα, μεταξύ άλλων το εμπόριο, τη φεντανύλη, την αναγκαιότητα να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και το πράσινο φως για μια συμφωνία στο TikTok», ευχαριστώντας δημόσια τον Σι Τζινπίνγκ για τη συνεργασία στο θέμα της εφαρμογής, η οποία ανήκει στην κινεζική ByteDance.

Διπλωματικές Ισορροπίες και Εμπορικά Θέματα

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε περισσότερο ουδέτερος, καλώντας τις ΗΠΑ να αποφύγουν «μονομερείς» εμπορικούς περιορισμούς. Τόνισε παράλληλα τη σημασία διατήρησης ενός «ανοικτού, ισότιμου και μη προκατειλημμένου» πλαισίου για όλες τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο TikTok. Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο μιας «εποικοδομητικής» όπως χαρακτηρίστηκε, τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών.

Συνάντηση στην APEC και Μελλοντικά Ραντεβού

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να έχουν συνάντηση στο περιθώριο της επικείμενης Συνόδου της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού), η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα. Επίσης, όπως ενημέρωσε ο Τραμπ, θα ακολουθήσουν και περαιτέρω τηλεφωνικές συνομιλίες.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός ηγέτης σημείωσε ότι μετά τη «πολύ εποικοδομητική» συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ, σκοπεύει να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ «σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και η τρίτη συνολικά από τις αρχές του έτους, με προηγούμενη συνομιλία να έχει πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου