Λόγω τεχνικού προβλήματος, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση κατά τη διάρκεια πτήσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους από το Τσέκερς την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Σταρμερ προς το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, παρουσιάστηκε μικρό υδραυλικό πρόβλημα, και για προληπτικούς λόγους οι πιλότοι προχώρησαν σε προσγείωση σε κοντινό τοπικό αεροδρόμιο.

Ο κ. Τραμπ και η Μελάνια επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης και έφτασαν στο Stansted με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν κανονικά στο Air Force One για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.