Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση και αποφασιστική αντίδραση της Συμμαχίας στην είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Ρούτε ανέφερε ότι είχε “τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν” για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκληθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στόχος της συνάντησης είναι η αναλυτική εξέταση του περιστατικού, έπειτα από αίτημα της Εσθονίας για διαβουλεύσεις υπό το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Αντιδράσεις και ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία καταδίκασε τη ρωσική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως “κλιμάκωση” μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ότι “η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια”. Ο ίδιος πρόσθεσε πως “όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, η Ρωσία θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική”.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επισήμανε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ειδικά μετά την αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών. Όπως τόνισε, η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας είναι “απαράδεκτη” και υπογράμμισε την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Εσθονία. Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει: “Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί”.

Η Γαλλία, η οποία διατηρεί στρατιωτική παρουσία συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών στην Εσθονία, καταδίκασε με αυστηρότητα τις επαναλαμβανόμενες εισβολές ρωσικών μαχητικών στις χώρες της Βαλτικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γαλλικού ΥΠΕΞ, “η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια”. Οι γαλλικές αρχές τόνισαν ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Διεθνής κινητοποίηση εντός της Συμμαχίας

Αντίστοιχα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, χαρακτήρισε τη ρωσική ενέργεια ως την “τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας”, επισημαίνοντας πως πρόκειται για τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες. Όπως υπογράμμισε, “η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας”.