Στη σφαίρα της σύγχρονης τηλεοπτικής μυθοπλασίας, ο «Κόκκινος κύκλος» αποτελεί μια χαρακτηριστική στιγμή της. Η σειρά αυτοτελών επεισοδίων που προβλήθηκε στον Alpha τις σεζόν 2000-2002, έφερε στην οθόνη πραγματικές ιστορίες εγκλημάτων που συνομιλούσαν με τους πιο σκοτεινούς φόβους της ανθρώπινης φύσης.

Με την υπογραφή του Πάνου Κοκκινόπουλου, στα αυτοτελή της επεισόδια, η λεπτή γραμμή ανάμεσα στον θύτη και το θύμα γινόταν δυσδιάκριτη, η πραγματικότητα αποδεικνυόταν συχνά πιο απρόβλεπτη και ανατριχιαστική από την αφηγηματική επινόηση και το θρίλερ μπλεκόταν με το δράμα, στοιχεία που χάρισαν στην παραγωγή μια θέση στην ποπ κουλτούρα. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο «Κόκκινος κύκλος» επιστρέφει με μια διαφορετική μορφή, αυτή τη φορά στις σελίδες μιας συλλογικής έκδοσης κόμικς με τον ίδιο τίτλο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

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«Το κόμικ αποτελεί ιδέα του Ηλία Κυριαζή, ο οποίος με προσέγγισε για να το προχωρήσουμε. Επιλέξαμε τον “Κόκκινο κύκλο” γιατί μετά την “Ανατομία ενός εγκλήματος” ήταν η πρώτη σειρά και σαφώς πιο σύγχρονη που ασχολούνταν με τα εγκλήματα. Η σκέψη μας ήταν οι κομίστες που επέλεξε ο Ηλίας, να ασχοληθούν πιο πολύ με τις ιστορίες τις οποίες κάναμε στη σειρά κι όχι τα σενάρια. Θέλαμε οι νέοι δημιουργοί να έχουν τις δικές τους σκέψεις, τα δικά τους οράματα γι’ αυτές ώστε να προχωρήσει το πράγμα. Αρχικά επέλεξα 20 ιστορίες αλλά καταλήξαμε στις 12 με βάση την ποικιλομορφία. Ηθελα να πιάσω διαφορετικές θεματικές ώστε να ανοίξει μια βεντάλια γεγονότων που έχουν συμβεί ή που θα μπορούσαν να συμβούν.

Σαν να λέμε στον αναγνώστη όπως λέγαμε στον θεατή της σειράς να παρατηρήσει την ιστορία γιατί ίσως να του θυμίζει κάτι αφού αντίστοιχα πράγματα θα μπορούσαν να συμβαίνουν και στον κόσμο γύρω του. Τα διαφορετικά ύφη των κεφαλαίων, ταιριάζουν στη δραματουργική κατεύθυνση της σειράς, όπου δεν υπήρχαν κοινοί ήρωες από επεισόδιο σε επεισόδιο. Κάναμε ουσιαστικά μικρές ταινίες κάθε φορά με κοινή μεν αφηγηματική γραμμή αλλά διαφορετική αποτύπωσή της. Το ίδιο ισχύει και στο κόμικ όπου ο Ηλίας είχε την ιδέα να κυριαρχούν το κόκκινο, το μαύρο και το λευκό χρώμα. Το κόκκινο παραπέμπει στο αίμα ενώ το μαύρο που συμβολίζει το κακό και το άσπρο το καλό, δίνουν μια ατμόσφαιρα», αναφέρει ο Πάνος Κοκκινόπουλος στο «Βιβλιοδρόμιο».

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Οι δημιουργοί του κάθε κεφαλαίου προσέγγισαν τις ιστορίες μέσα από τη δική τους προσωπική εικαστική και αφηγηματική γλώσσα, δίνοντας τη δική του διάσταση στα γεγονότα άλλοτε με έμφαση στη σκοτεινή τους ατμόσφαιρα κι άλλοτε στη συναισθηματική ή ψυχολογική τους ένταση. «Το κάθε κόμικ έχει τον δικό του τρόπο να κάνει την αναπαράσταση του εγκλήματος πιο αφαιρετική ή πιο έντονη. Υπάρχει μια ποικιλία αφηγήσεων κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Εχουν τη δυνατότητα να ξεπερνάνε το ρεαλιστικό, να κάνουν τις παύσεις πιο μεγάλες και πιο μικρές, να δημιουργούν κενά τα οποία καλύπτουν τη φαντασία του αναγνώστη. Το γεγονός ότι δεν είναι ρεαλιστικά τα σχέδια συχνά μου αρέσει γιατί ξεπερνάνε την κλασική αφήγηση που έτσι κι αλλιώς στα κόμικς έχει ξεπεραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα σκίτσα δεν είναι φτιαγμένα για να εντυπωσιάσουν αλλά για να αφηγηθεί το καθένα με τον δικό του τρόπο», επισημαίνει ο σκηνοθέτης.

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Η μετάβαση των ιστοριών από την οθόνη στο χαρτί, άλλαξε αναπόφευκτα τους όρους της αφήγησης. Εκεί όπου η τηλεόραση αξιοποιεί την κίνηση, τον ήχο, τις ερμηνείες και τον ρυθμό του μοντάζ για να οικοδομήσει την ένταση, το κόμικ επιστρατεύει τη δύναμη της στατικής εικόνας, τη διαδοχή των καρέ και τον χώρο που αφήνει ανάμεσά τους για να λειτουργήσει η φαντασία του αναγνώστη. «Προσωπικά, τα αγαπώ τα κόμικς. Ηταν η πρώτη μου αγάπη από μικρό παιδί. Μία από τις ταινίες που με σημάδεψαν είναι το “La Jetee” του Κρις Μάρκερ που είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Είναι ένα αριστούργημα που δείχνει ότι η κινούμενη εικόνα μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το θέμα της. Στα κόμικς, ο αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει, να μείνει σ’ ένα στιγμιότυπο πιο πολλή ώρα, να γυρίσει να δει το προηγούμενο, να σταθεί και σ’ αυτό, να σκεφτεί τι μπορεί να υπάρχει στη συνέχεια, να πάει εκεί και να ξαναγυρίσει.

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Το βιβλίο φτιάχνεται με λέξεις, οι οποίες δημιουργούν εικόνες. Ο κάθε αναγνώστης έχει τη δική του εικόνα, φτιάχνει έναν κόσμο. Αναπτύσσεται μια άλλη σχέση με το διάβασμα με αυτό που βλέπει, που αισθάνεται σε σχέση με την τηλεόραση. Εκεί, βλέπει αυτό που ο δημιουργός θέλει να δει. Εχει μια άλλη είδους ματιά στα πράγματα, αυτή του σκηνοθέτη. Συνήθως γι’ αυτόν τον λόγο όταν κάποιος βλέπει μια ταινία που προέρχεται από ένα βιβλίο που έχει ήδη διαβάσει, συνήθως δεν του αρέσει γιατί η άποψη του σκηνοθέτη, του συγγραφέα και του σεναριογράφου δεν ταυτίζεται με του αναγνώστη», τονίζει ο δημιουργός του «Κόκκινου κύκλου».

Διαφορετικές γενιές

Η έκδοση αυτή δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θυμούνται τη σειρά από τις προβολές της που κατά καιρούς επανέρχονται στη βραδινή ζώνη του Alpha. Μέσα από τη νέα μορφή των ηρώων και των ηρωίδων του Πάνου Κοκκινόπουλου από μελάνι, συστήνονται και σε μια νεότερη γενιά που ενδεχομένως τώρα τους γνωρίζουν για πρώτη φορά. «Νιώθω ότι μέσα από τα κόμικς ο “Κόκκινος κύκλος” παίρνει θέση σε μια νέα ζωή. Οι θεατές της σειράς προέρχονται από διαφορετικές γενιές. Υπάρχουν εκείνοι που είχαν δει τα επεισόδια στις πρώτες τους προβολές αλλά και νεότεροι οι οποίοι τότε δεν ήταν καν γεννημένοι και γνώρισαν τον “Κόκκινο κύκλο” στις επαναλήψεις ή μέσω του YouΤube. Οι γενιές των θεατών ανακυκλώνονται κι ανανεώνονται. Δεν ξέρω πώς νέοι άνθρωποι μπορεί ν’ αντιμετωπίσουν ιστορίες που τις διηγήθηκαν πριν από 25 χρόνια. Καταλαβαίνω όμως ότι θα υπάρξουν κι εκείνοι που θα τις ανακαλύψουν μέσα από το κόμικ. Εμείς πριν από 25 χρόνια αλλιώς σκεφτόμασταν. Τώρα, η νέα γενιά είναι άνθρωποι με άλλες ιδέες κι άλλα μυαλά και είμαστε τυχεροί που ασχολούνται με τον “Κόκκινο κύκλο” γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει μπροστά η κληρονομιά του», καταλήγει ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο οποίος βρίσκεται και πάλι την περίοδο αυτή σε δημιουργική τροχιά, ετοιμάζοντας τη νέα σειρά με αστυνομικές ιστορίες «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη», η οποία αναμένει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ώστε να προχωρήσει στην παραγωγή.

Ηλίας Κυριαζής, Πάνος Κοκκινόπουλος

Κόκκινος Κύκλος

Συμμετέχουν: Μάνος Λαγουβάρδος, Νίκη Σπανού & Ειρήνη Σκούρα (σενάριο & σχέδιο), Λεν Γωγ, Κορίννα Μέι Βεροπούλου, Αύγουστος Κανάκης, Νίκος Τσουκνίδας, Θανάσης Καραμπάλιος, Erinto, Δημήτρης Γαβαλάς, Σπύρος Δερβενιώτης, Δήμητρα Νικολαΐδη, Ηλίας Κυριαζής

Eκδ. Μεταίχμιο 2026, σελ. 160

Tιμή 17,70 ευρώ