Ο Κοϊτά των μεγάλων αγώνων και το… καλό με την τιμωρία του στο Champions League

Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που φέτος, αλλά και γενικά επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς, θεωρούνται αναντικατάστατοι.

Ή έστω, εξελίχθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του Αμπουμπακαρί Κοϊτά που αναμφίβολα είναι και από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Ένωσης αυτό το διάστημα.

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Το πόσο σημαντικός είναι στο παιχνίδι της ομάδας το αντιληφθήκαμε και στο Κόμο όπου η απουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή. Όταν μάλιστα έχει προηγηθεί στην προηγούμενη αγωνιστική του Champions League και η σπουδαία παράσταση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δυστυχώς για την ΑΕΚ ο αφρικανός άσος θα λείψει και στο ματς με τη Γαλατασαράι λόγω της τιμωρίας για την απρεπή συμπεριφορά του μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Το μόνο… καλό από αυτή την ιστορία είναι πως θα μπορεί να συγκεντρωθεί απρόσκοπτα στα ματς του πρωταθλήματος, χωρίς να έχει δεύτερες σκέψεις. Και είδαμε ήδη πόσο καθοριστικός ήταν στη Νίκαια με την Καλαμάτα.

Πέτυχε το γκολ, είχε δοκάρι, έχασε ευκαιρίες, δημιούργησε για τους συμπαίκτες του. Γενικά έκανε τα πάντα και ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου μακράν από τον δεύτερο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά πως βρίσκεται σε… δαιμονισμένη φόρμα.

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Αύριο (21:00) στην «Αγια-Σοφιά» η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρώτο φετινό ντέρμπι στο γήπεδό της και μετά τη μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην Κόμο είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί από εκείνον να βγει μπροστά.

Όπως έκανε στα περσινά πλέι οφ, βάζοντας την υπογραφή του στην κατάκτηση του τίτλου.

Γκολ στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», γκολ με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική, γκολ και στη φιέστα με τον Ολυμπιακό.

Πέρα από τα γκολ, ήταν κομβικός σε πολλές περιπτώσεις. Όπως τότε που μετά το σοκ του 0-2 που έγινε 2-2 στη Λεωφόρο, κυνήγησε μια χαμένη φάση για να κερδίσει το πέναλτι και να φύγει η Ενωση με τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στην ΑΕΚ του Νίκολιτς ο Κοϊτά είναι απαραίτητος και πυλώνας του παιχνιδιού της. Όταν μάλιστα παίζει στα δεξιά και πιο κοντά στην περιοχή ώστε να βρίσκεται σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός και να έχει καλύτερες προοπτικές για εκτελέσεις, απογειώνεται.

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Κάπως έτσι έκανε άνω – κάτω την άμυνα της Ρεάλ και ταλαιπώρησε αφάντα τον Κουκουρέγια, δεν τίθεται θέμα λοιπόν για το τι μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρα από τις επιθετικές αρετές του, αυτό που κάνει τη διαφορά για τον άσο από τη Μαυριτανία, είναι η συνέπειά του στο αμυντικό κομμάτι.

Οι βοήθειες που δίνει στον μπακ και ειδικά όταν παίζει στα δεξιά με τον Ρότα η συνεργασία τους είναι εξαιρετική. Γενικότερα επί Νίκολιτς ο Κοϊτά έχει κάνει τεράστια βήματα εξέλιξης και είναι ένας από τους πυλώνες της ΑΕΚ.

Για να καταφέρει βέβαια η Ένωση να πάρει τη νίκη που της είναι απαραίτητη ώστε να μη χάσει την επαφή της με την κορυφή, χρειάζεται και άλλους πρωταγωνιστές. Χρειάζεται και τους φορ της που το τελευταίο διάστημα δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που είχαν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μέχρι το γκολ με πέναλτι πριν απ’ τη διακοπή κόντρα στον Λεβαδειακό ο Γιόβιτς είχε να σκοράρει στο πρωτάθλημα από τα δύο γκολ στον Βόλο στις 20/9. Ενδιάμεσα είχε σκοράρει και στο ματς Κυπέλλου στην Τούμπα.

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Ο Βάργκα σκόραρε με κεφαλιά κόντρα στον Λεβαδειακό και προηγουμένως με πέναλτι στο 5-0 με τον Παναιτωλικό στις 24/10. Στο μεταξύ, από εκείνο το ματς έχει να βρει δίχτυα ο Ζίνι.

Τώρα που το πρόγραμμα ζορίζει πολύ και στην Ελλάδα, ο Νίκολιτς περιμένει από τους επιθετικούς του να πάρουν μπρος και να δώσουν λύσεις. Και κυρίως από τον Γιόβιτς, γιατί οι άλλοι δύο έχουν και το… ελαφρυντικό ότι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα.

Η τελευταία φορά του ΠΑΟΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ σε αγώνα πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήταν 19 Οκτωβρίου του 2025 όταν οι Ασπρόμαυροι επικράτησαν με 2-0 για τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου του περσινού πρωταθλήματος χάρη σε γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια.

Από τότε η Ένωση είναι αήττητη σε 17 παιχνίδια στα οποία έχει 15 νίκες και δύο ισοπαλίες. Και οι δύο κόντρα στον Ολυμπιακό με το ίδιο σκορ, 1-1.

Ο ΠΑΟΚ βέβαια επισκέφθηκε την «Αγια-Σοφιά» και στα πλέι οφ όπου οι Κιτρινόμαυροι νίκησαν εύκολα με 3-0 και έκαναν μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.