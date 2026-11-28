Με όπλα τη φρεσκάδα και τον φορμαρισμένο Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ αναζητεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη νίκη που θα τον κρατήσει στη μάχη της κορυφής

Ο ΠΑΟΚ, με την επίσκεψή του στην έδρα της ΑΕΚ, ολοκληρώνει τον κύκλο των ντέρμπι του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Το αξιοσημείωτο είναι πως, σε αντίθεση με τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στα οποία υποδέχθηκε τόσο τον Αρη όσο και τον Ηρακλή στην Τούμπα, αντιμετωπίζει και τους τρεις μεγάλους της Αθήνας εκτός έδρας.

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Είχε προηγηθεί η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Δικέφαλος ταξιδεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια με το βάρος και την πίεση της παρουσίας του στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στην οποία μάλιστα συγκατοικεί με τον Άρη.

Παράλληλα, καλείται να αξιοποιήσει το γεγονός πως, σε αντίθεση με την αντίπαλό του, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα. Ουσιαστικά, οι Ασπρόμαυροι επιχειρούν να μετατρέψουν σε αγωνιστικό πλεονέκτημα το μεγαλύτερο μειονέκτημα της φετινής τους σεζόν.

Η απουσία από την ευρωπαϊκή σκηνή αποτελεί μια αποτυχία που κουβαλούν από τον περασμένο Αύγουστο και την οποία προσπαθούν να διαχειριστούν.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει μάθει να ζει με προβλήματα που ανακύπτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διαφοροποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές του.

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Ο Ιταλός τεχνικός φαίνεται πως έχει καταλήξει σε μια κομβική απόφαση, η οποία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για την παρουσία του Χρήστου Ζαφείρη στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, στο 4-4-2 που έχει πλέον καθιερώσει.

Η συγκεκριμένη επιλογή μόνο εύκολη δεν είναι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο προπονητής του Δικεφάλου είναι αναγκασμένος να πορεύεται χωρίς τον Κρίστιαν Γιάκιτς.

Ο Κροάτης, που αποκτήθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, είχε εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της μεσαίας γραμμής.

Στην αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, παρά την ευρεία επικράτηση του ΠΑΟΚ, υπήρχαν συγκεκριμένες συνθήκες που διευκόλυναν το έργο των γηπεδούχων.

Ο Λίσι επέλεξε τους Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς στον άξονα, ένα δίδυμο που είχε περιθώρια καλύτερης απόδοσης. Παραμένει, επομένως, ερωτηματικό εάν θα διατηρήσει τη συγκεκριμένη επιλογή απέναντι στην ΑΕΚ.

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«Καυτός» κάπτεν

Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός βλέπει τον αρχηγό του να βρίσκεται στα καλύτερά του. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου τετραετούς συμβολαίου του, ξεδιπλώνει τις αρετές του στον αγωνιστικό χώρο.

Χαρισματικός ποδοσφαιριστής, με εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και ικανότητα να καλύπτει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά, ο Σέρβος δεν φοράει απλώς το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Λειτουργεί, συμπεριφέρεται και δρα ως αρχηγός εντός των τεσσάρων γραμμών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους συμπαίκτες του.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν αναζητά απλώς ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναζητά επιτέλους ένα σημείο αναφοράς στη φετινή του διαδρομή.

Όσες φορές πέτυχε σημαντικές νίκες μέχρι σήμερα, το έκανε έχοντας προηγουμένως πληγωθεί. Έδινε την εντύπωση πως πραγματοποιούσε ένα βήμα μπροστά, ενώ ουσιαστικά αποκαθιστούσε την ισορροπία, καλύπτοντας το έδαφος που είχε χάσει νωρίτερα.

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Αυτή τη φορά βρίσκεται σε ισορροπία και αναζητά εκείνο το ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός.

Πρόκληση

Με τη βαθμολογία να έχει διαμορφωθεί υπό αυτές τις συνθήκες, ο Δικέφαλος καλείται να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει όχι μόνο να δει την απόσταση από την κορυφή να αποκτά διψήφια τιμή, αλλά και να μπει σε περιπέτειες αναφορικά με την κατάληψη της τέταρτης θέσης.

Σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του πρωταθλήματος, με γνώμονα την εικόνα που παρουσιάζει η ΑΕΚ όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της, οι Ασπρόμαυροι καλούνται να δώσουν μια πειστική απάντηση.

Να φωνάξουν «παρών», να αποκτήσουν ξανά αγωνιστική αυτοπεποίθηση και, κυρίως, να επανατοποθετήσουν τους εαυτούς τους στη συζήτηση για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Να αποδείξουν έμπρακτα πως μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.