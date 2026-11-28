Μοιάζει με κατάρα. Όλοι θέλουν να τους αποφύγουν. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν επιθυμεί κάποιο εμπόδιο στην καριέρα του.

Πώς όμως προκύπτουν τραυματισμοί; Είναι μια… επιδημία ή απλά πρόκειται για τη λεγόμενη «άτυχη στιγμή»;

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Στο μπάσκετ έχουμε ηχηρά ονόματα να μένουν ή να έμειναν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, ο Μιλουτίνοφ είναι «μια μέσα και μια έξω», ο ΠΑΟ άρχισε τη χρονιά δίχως τους Χέιζ-Ντέιβις και Ναν, ενώ ζημιά έπαθε ο σπουδαίος Μάικ Τζέιμς.

Και στο ποδόσφαιρο, τι ακριβώς; Ο Ντουέ χιαστό όπως και ο Κβαραχτσέλια στην Παρί, λαβώθηκε σοβαρά ο Κέιν στην Μπάγερν, στα μέρη μας ο Ολυμπιακός χάνει παίκτες από τον κορμό του και ο Παναθηναϊκός βλέπει τον Αντίνο να μένει για καιρό στα πιτς.

Αντίδραση, προφανώς και δεν υπάρχει. Και οι λόγοι, αν θέλει κάποιος να είναι ειλικρινής, αναζητούνται. Αλλά μάλλον δεν πρόκειται για κάποια δύσκολη εξίσωση.

Ακόμη και αν τα παιχνίδια δεν είναι τόσο πολλά παραπάνω σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, είναι βέβαιο πως έχουμε απαιτητικά ραντεβού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πρωταγωνιστών.

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Ναι μεν γίνεται rotation από τους προπονητές και στα σημαντικά ματς το κουπί το τραβούν οι κατά τεκμήριο ποιοτικότεροι παίκτες, αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι λιγότερο ευάλωτοι ή περισσότερο ξεκούραστοι.

Το τελευταίο μάλιστα, σημαίνει πως μολονότι οι μέθοδοι προπόνησης έχουν εξελιχθεί και «γεννιούνται» παίκτες με δυνατά κορμιά, η αποκατάσταση δεν έρχεται εύκολα.

Την επομένη ενός αγώνα, απλή προπόνηση. Μετά ταξίδι. Μάχη. Επιστροφή και ξανά τα ίδια. Όταν δεν έχει επανέλθει ο οργανισμός, πώς να είναι έτοιμος στο 100% ώστε να αντιμετωπίσει την αναποδιά;

Θα πει κάποιος πως και στο ΝΒΑ γίνονται αγώνες ανά διήμερο ή κάθε ημέρα. Δεκτό.

Με την εξής επισήμανση: στις ΗΠΑ και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα παρακολουθούμε μιας μορφής σόου κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και όλα κρίνονται στα play offs. Εδώ στην Ευρωλίγκα, κάθε αναμέτρηση μοιάζει να είναι «ο θάνατός σου η ζωή μου»!

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Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς και παίζει ρόλο πως το έμψυχο δυναμικό κάθε ομάδας υπερβαίνει πλέον τους 25 ποδοσφαιριστές και άρα οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές για τους προπονητές.

Ωστόσο, η πίεση είναι αυξημένη κατά πολύ, η ανθρώπινη μηχανή δεν μπορεί να δουλεύει συνεχώς στο φουλ και εδώ δεν αποκλείεται να κρύβεται το «γιατί» έχουμε τραυματισμούς που κάποτε δεν προέκυπταν με τέτοια συχνότητα.

Γιατί τώρα δεν υπάρχουν μόνο οι λεγόμενοι «μυικοί τραυματισμοί» που οφείλονται στην έλλειψη σωστής προετοιμασίας, αλλά ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή και σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να χτυπήσει την πόρτα κάθε αθλητή.

Αφήστε που ένεκα και της γιγάντωσης των Κυπέλλων Ευρώπης και των αγώνων που γίνονται νωρίς, καλά καλά δεν υφίσταται θερινή προετοιμασία όπως παλαιότερα!