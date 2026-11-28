Λίγο πριν κλείσει τα 36, ο Ελληνας «Αρχοντας των δαχτυλιδιών» μιλάει στα «ΝΕΑ» για το όνειρο ενός τέταρτου ολυμπιακού μεταλλίου και τις οικογενειακές στιγμές που ξεχωρίζει

Την ερχόμενη Δευτέρα ο Λευτέρης Πετρούνιας κλείνει τα 36 του χρόνια και μπαίνει στα 37, τουλάχιστον αυτό λέει η ταυτότητά του διότι εάν δει κανείς αυτόν τον τρομερό αθλητή την ώρα που ανεβαίνει στους κρίκους, ασφαλώς δεν τον κάνει πάνω από 27-28 ετών.

Εδώ θα πλησιάζει να κλείσει τα 38 το καλοκαίρι του 2028 όταν θα μπει – με το καλό – στη DTLA Arena (γνωστή και ως Crypto.com Arena) σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Λος Άντζελες στην Downtown LA / DTLA Zone για να διεκδικήσει αρχικά την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων και στη συνέχεια την Κυριακή 23 Ιουλίου του 2028 να διεκδικήσει ένα 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο, κάτι που αν το καταφέρει θα μπει σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ μόλις δύο υπεραθλητών του μεγάλου Πύρρου Δήμα με τα 3 χρυσά και το 1 χάλκινο στην άρση βαρών σε 4 διοργανώσεις (Βαρκελώνη 1992, Ατλάντα 1996, Σίδνεϊ 2000, Αθήνα 2004) και του μέγιστου Κωνσταντίνου Τσικλητήρα με το 1 χρυσό, τα 2 ασημένια και το 1 χάλκινο στον στίβο σε δύο διοργανώσεις (Λονδίνο 1908, Στοκχόλμη 1912).

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«Θα είναι πολύ τιμητικό να βρεθώ σε αυτό το κλειστό κλαμπ με αυτά τα ονόματα, κάθε νέος στόχος είναι κίνητρο για εμένα» εξομολογείται στα «ΝΕΑ» ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στους κρίκους που τα επιτεύγματά του θα μνημονεύονται για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Τα πιο αξέχαστα

Τα γενέθλιά του θα τα γιορτάσει φυσικά με την αγαπημένη του οικογένεια, τη λατρεμένη του σύζυγο Βασιλική Μιλλούση και τις κόρες τους, Σοφία και Λένια, και γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω θυμάται στα «ΝΕΑ» τα γενέθλιά του που του είχαν μείνει αξέχαστα και φυσικά τον λόγο:

«Τα γενέθλιά μου που μου είναι αξέχαστα είναι όταν η Βασιλική μου έκανε έκπληξη στο γυμναστήριο βράδυ και με περίμεναν 50-60 φίλοι και συγγενείς.

Εγώ ταυτόχρονα της έκανα έκπληξη καθώς είχα ετοιμάσει πρόταση γάμου» λέει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που τον ίδιο μήνα γιορτάζουν και τα γενέθλια της μεγάλης τους κόρης Σοφίας, η οποία έκλεισε τα 7 της χρόνια στις 4 Νοεμβρίου.

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«Κάθε χρόνο που περνάει σε κοιτάζουμε και αναρωτιόμαστε πότε μεγάλωσες τόσο… Πότε αυτό το μικρό μας κοριτσάκι έγινε ένα τόσο ξεχωριστό πλάσμα, με τη δική του προσωπικότητα, τη δική του σκέψη και τη δική του ματιά στον κόσμο.

Και όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο περήφανοι νιώθουμε. Όχι μόνο για όσα καταφέρνεις, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Για την καρδιά σου, τον χαρακτήρα σου, την ευαισθησία σου και τον τρόπο που ανακαλύπτεις τη ζωή.

Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, να σε καμαρώνουμε, να σε στηρίζουμε και να μεγαλώνουμε μαζί σου.

Κι αν υπάρχει κάτι που θέλουμε να ξέρεις, είναι πως κι εμείς σε ευχαριστούμε. Για κάθε μέρα που περνάμε μαζί σου, για όσα μας μαθαίνεις, για τις στιγμές που μας χαρίζεις και για το μεγαλύτερο δώρο που μας έχεις κάνει: να είμαστε οι γονείς σου.

Χρόνια πολλά, Σοφούλα μας!

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Να μη σταματήσεις ποτέ να λάμπεις με το δικό σου φως.

«Σ’ αγαπάμε όσο δεν χωράνε οι λέξεις» έγραψαν σε μια πολύ όμορφη ανάρτηση ο Λευτέρης και η Βασιλική που γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο της ενόργανης γυμναστικής και η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια κοινή πορεία ζωής.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2019 και δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2021, πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο.

Το μήλο και οι… μηλιές

Επίσης πολύ πρόσφατα στις 13 του Νοέμβρη ξεχώρισε η εμφάνιση της Βασιλικής Μιλλούση μαζί με τις κόρες της, στο πλαίσιο του GymnArté – All-Stars Gala, που φιλοξενήθηκε στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Η Βασιλική Μιλλούση επέστρεψε στο όργανο που σημάδεψε την καριέρα της, τη δοκό, παρουσιάζοντας μαζί με τις δύο μικρές της κόρες μια κοινή, συγχρονισμένη χορογραφία με ασκήσεις ισορροπίας.

Σε μία συμβολική «παράδοση σκυτάλης» με την ίδια να χαρακτηρίζει τη στιγμή ιδιαίτερα συγκινητική, δηλώνοντας πως ήρθε η ώρα να παραδώσει συμβολικά τα σκήπτρα του αθλητισμού στις κόρες της.

Λίγο πιο δίπλα εμφανώς συγκινημένος ο Λευτέρης Πετρούνιας καμάρωνε τα κορίτσια του, μικρά και μεγάλα πριν συμμετάσχει και ο ίδιος στη μεγάλη γιορτή της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας με πρόγραμμα στους κρίκους.