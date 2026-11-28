Όταν η ανώτατη πολιτειακή ηγεσία μιας χώρας βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος, έστω κι αν η επίσκεψη δεν είναι επίσημη και δεν καθορίζεται από το διπλωματικό πρωτόκολλο, είθισται ο ηγέτης της άλλης χώρας, εφόσον το δικό του πρόγραμμα το επιτρέπει, να βρει χρόνο για μια συνάντηση που μπορεί να υπερβεί και το στενό πλαίσιο της αβροφροσύνης. Κάπως έτσι, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε και θα συναντηθεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος – όπως σας έγραψα προχθές – μεταβαίνει στην Πόλη κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με αφορμή τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το τετ α τετ θα γίνει στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε νωρίς το απόγευμα και δεν αποκλείω ο Τασούλας να μεταφέρει στον τούρκο πρόεδρο και κάποιο μήνυμα από την Αθήνα, σε μια φάση που τα ελληνοτουρκικά δείχνουν να μετεωρίζονται. Η προσκυνηματική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, ανήμερα την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου, ιδρυτή και προστάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, εξάλλου, θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», ενώ θα συναντηθεί και με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Στο μικροσκόπιο οι κάλπες στο ΔΗΣΥ

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Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για την Αθήνα παρουσιάζουν οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο, με τη σημερινή εσωκομματική αναμέτρηση στον Δημοκρατικό Συναγερμό να αποκτά διαστάσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια της κυπριακής πολιτικής σκηνής. Η ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028 αφορά και τις ισορροπίες στις ελληνοκυπριακές σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), το οποίο έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ζήτημα ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για τις δύο χώρες, με οικονομικές, διπλωματικές και στρατηγικές προεκτάσεις. Για τη ΝΔ, οι εξελίξεις στον ΔΗΣΥ έχουν πρόσθετη πολιτική σημασία, δεδομένων των διαχρονικά στενών σχέσεων των δύο κομμάτων, τα οποία ανήκουν στην ίδια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια, αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η διαμόρφωση του νέου πολιτικού τοπίου στην κυπριακή Κεντροδεξιά, οι θέσεις των διεκδικητών του προεδρικού χρίσματος και οι συσχετισμοί που θα προκύψουν μετά την κάλπη αποτελούν παραμέτρους με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά.

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Οι δύο υποψηφιότητες και οι ισορροπίες

Η αναμέτρηση μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη αναδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις για την πολιτική φυσιογνωμία και τη μελλοντική στρατηγική του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαθέτει μακρά πολιτική διαδρομή και εμπειρία στη διαχείριση των σχέσεων με την Αθήνα και στενή φιλία με πρόσωπα της σημερινής ΝΔ, ενώ ο Παμπορίδης προτάσσει την πολιτική ανανέωση. Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται και η σχέση του υποψηφίου που θα επικρατήσει με την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, η οποία, μετά την απόσυρσή της από τη διεκδίκηση του χρίσματος, καλείται να διασφαλίσει την εσωκομματική συνοχή. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα αποτελέσει επίσης δείκτη της δυναμικής του κόμματος, με περίπου 49.000 μέλη να έχουν δικαίωμα ψήφου και τις εκτιμήσεις για την προσέλευση να κινούνται γύρω στις 15.000.

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Η παράμετρος του καλωδίου

Από ελληνικής πλευράς, ιδιαίτερη σημασία έχουν η πολιτική σταθερότητα στην Κύπρο και η διατήρηση ενός κοινού στρατηγικού βηματισμού σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο κυβερνήσεις, καθώς η υλοποίησή της απαιτεί συντονισμό, πολιτική βούληση και αντιμετώπιση των οικονομικών και γεωπολιτικών παραμέτρων του έργου. Παρότι η ανάδειξη υποψηφίου από τον ΔΗΣΥ δεν συνεπάγεται άμεση μεταβολή της κυβερνητικής πολιτικής στη Λευκωσία, μπορεί να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο και τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες γύρω από το έργο.

Ο Ντίλιαν απειλεί με αγωγές

Μιας κι έπιασα την Κύπρο μας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης των υποκλοπών στην Ελλάδα, ο Ταλ Ντίλιαν απειλεί με δικαστήρια κι εκεί. Ο ισραηλινός επιχειρηματίας, που καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το Predator, επανέρχεται αυτή τη φορά απειλώντας με αγωγές δυσφήμησης έναν Κύπριο βουλευτή και δύο δημοσιογράφους. Οπως έγινε γνωστό χθες, ο Ντίλιαν απέστειλε μέσω δικηγόρου επιστολές στους τρεις, ζητώντας δημόσια απολογία και απόσυρση δηλώσεων και δημοσιευμάτων που θεωρεί δυσφημιστικά. Αφορμή είναι αναφορές στην εμπλοκή του σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μεταξύ των αποδεκτών βρίσκεται και δημοσιογράφος που εργάζεται στην Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρξει απολογία, ο επιχειρηματίας προειδοποιεί με κατάθεση αγωγών. Η κυπριακή διάσταση της υπόθεσης παραπέμπει στο περίφημο «μαύρο βαν». Πρόκειται για όχημα της εταιρείας Wispear Systems του Ντίλιαν, το οποίο εντοπίστηκε στην Κύπρο το 2019, εξοπλισμένο με υπολογιστές, servers και συστήματα παρακολούθησης. Η εταιρεία υποστήριζε ότι επρόκειτο για εξοπλισμό μετεωρολογικών μετρήσεων και επιδείξεων τεχνολογίας. Η ποινική υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο, καθώς οι διώξεις ανεστάλησαν. Στις 11 Δεκεμβρίου, πάντως, αρχίζει στην Αθήνα η εκδίκαση της έφεσης του Ντίλιαν και των τριών συγκατηγορουμένων του κατά της πρωτόδικης καταδίκης τους.