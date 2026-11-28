«Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια ζημιά/που θα κάνει άνω κάτω την λογική σου/θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά/άμα θες να βρεις τις πύλες του παραδείσου». Στο «Ταγκό» η Χάρις Αλεξίου ερωτεύεται και προκαλεί με τους δικούς της στίχους. Στην «Μπαλάντα της Ιφιγένειας» στέλνει στη μητέρα της συγκινητικό χαιρετισμό, πάλι με τα δικά της λόγια: «Κι άρχισαν να κυλούν τα χρόνια/όπως το χρώμα στη βατίστα/στην οικοκυρική μοδίστρα/κι ο αδερφός μου στα καράβια».

Η Αλεξίου, η Χαρούλα μας, πολύ πριν αρχίσει να γράφει τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της, είχε ήδη μοιραστεί μαζί μας κάτι από τη δική της ζωή, χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε πού τελείωνε η προσωπική της ιστορία και πού άρχιζε το τραγούδι. Μας μιλούσε με τη φωνή της, μας χάιδευε, μας παρηγορούσε, μας ξεσήκωνε από τις καρέκλες. Μια σχέση χωρίς εξηγήσεις και προϋποθέσεις, από εκείνες που χτίζονται με την καρδιά.

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Στο «Απολυτήριο» όμως, η Χαρούλα αποφασίζει να διηγηθεί την ιστορία της με τα δικά της λόγια. Από τα παιδικά χρόνια στη Θήβα, τον θάνατο του πατέρα, τη δύσκολη μετακόμιση στην Αθήνα και τα πρώτα βήματα στο τραγούδι, μέχρι τις μεγάλες σκηνές, τους ανθρώπους που συνάντησε, τους έρωτες, τη μητρότητα, τις απώλειες και τις αποφάσεις που άλλαξαν την ζωή της. Δεν αφηγείται μόνο τη διαδρομή μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας, αλλά και μιας γυναίκας που έμαθε να προχωρά, να αγαπά, να αντέχει, να αποχαιρετά. Και που, ακόμη κι όταν τραγουδούσε για τον εαυτό της, εμείς ακούγαμε, και τραγουδούσαμε και χορεύαμε τη δική μας ιστορία. Κι άρχισαν να κυλούν τα χρόνια/ όπως το χρώμα στη βατίστα/ στην οικοκυρική μοδίστρα/ κι ο αδερφός μου στα καράβια.

«Το πένθος μαζί με την ξενιτιά»

Φύγαμε για την Αθήνα. Για να μπει ο μπαμπάς στον Ευαγγελισμό. Μείναμε κοντά στη γιαγιά Κατίνα, στο προσφυγικό Δουργούτι, που ήταν χαμηλά στον Νέο Κόσμο, δίπλα στη Συγγρού. Δεν είχαμε πού αλλού να πάμε.

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Νοίκιασε η μάνα μου πάνω στην αγορά ένα μεγάλο δωμάτιο, το χώρισε στα δύο, έκανε στο μπροστινό μέρος ένα μαγαζάκι, πούλαγε τα προϊόντα της παραγωγής μας, κυρίως πατάτες και κρεμμύδια, και στο άλλο μισό δωμάτιο, στο βάθος, κοιμόμασταν. Οι τυχεροί, στο μοναδικό κρεβάτι – κι οι άλλοι, στο πάτωμα.

Οταν ο πατέρας μου κατάλαβε πως δεν θα θεραπευτεί, ζήτησε να τον πάμε στο πατρικό του στη Θήβα. Μεταφερθήκαμε πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο σπίτι του παππού, με τον βαριά άρρωστο, και η μάνα μου άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία του, ενώ ο μπαμπάς ζούσε ακόμη. Κι εγώ καθόμουν δίπλα στο κρεβάτι του να τον προσέχω, γιατί το δωμάτιο ήταν στο πάνω πάτωμα του σπιτιού, και από εκεί έβλεπα και τις προετοιμασίες της μάνας μου. Την είδα που άναψε φωτιά, έβαλε το καζάνι με τη μαύρη μπογιά και έριξε μέσα τα ρούχα της, μαζί και το δικό μου λευκό φουστανάκι που φορούσα τις Κυριακές. Γέμισε το σκοινί με τα μαύρα ρούχα. Εκείνος σηκώθηκε, ήτανε την Κυριακή 26 Ιουλίου του 1959 το πρωί, πήγε στην εκκλησία, γύρισε, ξάπλωσε και πέθανε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ως παιδί.

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Δεν πήγαμε ποτέ ξανά στο δικό μας σπίτι στη Θήβα. Ξαναγυρίσαμε στο Δουργούτι. Εκεί ξεκίνησε η ζωή μας στην Αθήνα, μια νέα ζωή, εφιαλτική για εμάς, άπονη.

Ενας κεντρικός δρόμος με μαγαζάκια και σπίτια, στοιβαγμένα. Πάλι ένας προσφυγικός συνοικισμός, αλλά όχι όμορφος σαν τον δικό μας στη Θήβα· αυτός εδώ ήταν με παραπήγματα, πλίνθινα σπιτάκια, ο ένας πάνω στον άλλο. Τα σπίτια δεν είχαν τουαλέτα. Ο κόσμος πήγαινε στα δημόσια αποχωρητήρια στην άκρη του συνοικισμού. Σχηματίζονταν ουρές και περίμενες ώρα μέχρι να έρθει η σειρά σου να μπεις σε αυτές τις άθλιες και βρώμικες τούρκικες τουαλέτες.

Η μάνα μου «γύρισε» το μαγαζί σε μπακάλικο. «Το μπακάλικο της χήρας» λέγανε. Στα τσουβάλια, το ρύζι, οι φακές, η ζάχαρη, τα φασόλια, το αλεύρι· δυο τρία ράφια πίσω, για να ακουμπάει τα συσκευασμένα και τις κονσέρβες· μια ζυγαριά και τα δράμια, στον πάγκο· ένας ντενεκές για το βούτυρο, ένας για τον πελτέ, και το μεγάλο ξύλινο ψυγείο, σχεδόν άδειο, με κάνα δυο μπαστούνια σαλάμι και το τυρί. Πουλούσαμε σαλάμι, αλλά εμείς το τρώγαμε μόνο αν είχε περισσέψει (λίγο πριν να λήξει).

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Αρχίσανε τα «βερεσέ», η Ιφιγένεια δεν θα τα κατάφερνε να επιβιώσουμε αν δεν έβρισκε κι άλλη δουλειά. Βρήκε δουλειά σε κάποια γραφεία στην Ομόνοια, πήγαινε και καθάριζε πριν ανοίξει το μπακάλικο. Καμιά φορά αργούσε να γυρίσει και ανοίγαμε εμείς το μαγαζί με τον Γιώργο μέχρι να έρθει. Εγώ εννιά, ο Γιώργος έντεκα, μάθαμε να ζυγίζουμε και να γράφουμε τα βερεσέδια στο τεφτέρι, και να πουλάμε τις φωτογραφίες των ηθοποιών που ήταν μόδα τότε. Θυμάμαι τον Κώστα Κακκαβά, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάγια Μελάγια. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε να ζούμε μόνοι μας.

Το πένθος, μαζί με την ξενιτιά· χωρίς φίλους, σε νέο σχολείο, χωρίς τους δικούς μας της Θήβας που μας κρατούσαν ασφαλείς. Η μάνα μου τραγούδαγε και μοιρολογούσε μαζί, άκουγα και μάθαινα κι εγώ και να μοιρολογώ και να τραγουδάω. Ηταν μια γλύκα στο στήθος αυτό, ένα λίγωμα να λες λυπημένα τραγούδια. Ξεκίναγε με τον «Θρήνο της Παναγίας», ενώ έπλενε ταυτόχρονα τα τζάμια.

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Σήμερο μαύρος ουρανός, σήμερο μαύρη μέρα

Σήμερο όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται

Σήμερο έβαλαν βουλή οι άνομοι Οβραίοι

Οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι

Για να σταυρώσουν το Χριστό, τον πρώτον Βασιλέα

Καθόταν ύστερα να πάρει μια ανάσα και ξεκινούσε το «Κι αν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι, των ερώτων φαιδρά εποχή» – της έκανα σεκόντο μικρό παιδί – και μετά οι αμανέδες και τα μερακλώματα της Σμυρνιάς γιαγιάς Κατίνας. Ηταν σαν να καταχώριζα στο λαρύγγι μου όλα τα τραγούδια. Κι όταν έπιασα το μικρόφωνο, βγήκαν όλα, λες σαν σκλαβωμένα παιδιά, και τρέχανε στους ανθρώπους να τα πάρουν αγκαλιά. Εκλαιγα κιόλας τραγουδώντας. Η σχέση μου μαζί τους, αγνή, χωρίς διάκριση, χωρίς «καλό» και «κακό», έφτανε που ο ήχος τους με χάιδευε ή με σήκωνε από την καρέκλα να χορέψω.

Χάρις Αλεξίου

Απολυτήριο

Αυτοβιογραφία

Εκδ. Πατάκη, 2026, σελ. 304

Φωτογραφία εξωφύλλου: Αχιλλέας Χαρίτος

Τιμή 17,70 ευρώ