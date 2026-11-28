«Η λασπολογία είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς για να ασχοληθεί με τα κοινά» είπε ο Νίκος Τσάφος, επιχειρώντας να αντικρούσει τις αιτιάσεις για τα ομόλογα της ExxonMobil και όσα γράφτηκαν για επενδυτική σύνδεσή του με εταιρεία που σχετίζεται με τον τούρκικο κάθετο διάδρομο.

Η εγκυρότητα των κατηγοριών θα κριθεί. Εκείνο που κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να κρίνει είναι τι απαιτεί τελικά η ενασχόληση με την πολιτική. Έχει γίνει πολύς λόγος για το πλήθος εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών στην κυβέρνηση, κάτι που, υπό προϋποθέσεις, λειτουργεί ευεργετικά. Άτομα που κατέχουν τεχνογνωσία, τους δίνεται η δυνατότητα να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, που εκλεγμένοι θυσιάζουν στη μάχη του σταυρού. Ενας υπουργός που δεν πολιτεύεται με γνώμονα την επανεκλογή του, μπορεί να επιδοθεί στη δυσκολότερη άσκηση της πολιτικής: να είναι περισσότερο χρήσιμος απ’ ότι αρεστός.

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Με έναν αστερίσκο. Στην ενεργό πολιτική οι ασκήσεις επί χάρτου, απέχουν παρασάγγας από την πράξη. Για παράδειγμα, ο χειρισμός στα φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση, στη λογική της μη υπερσυγκέντρωσης, έφτασε να δίνει σε όποιον είχε χωράφι, τη δυνατότητα να βάλει φωτοβολταϊκά. Πλην όμως, χρειαζόταν σχεδόν 1 εκατ. ανά μεγαβάτ για να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό, την εγκατάσταση και τα έργα σύνδεσης. Ετσι, κατέληξαν στις μεγάλες εταιρείες, που αγόρασαν τις άδειες. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι αν αυτό δεν σήμαινε ατελείωτες καθυστερήσεις και μείωση κερδοφορίας των έργων, σε βαθμό που συχνά δεν ήταν χρηματοδοτήσιμα.

Με αξιοθαύμαστη προσήλωση στη λογική των φωτοβολταϊκών, ο υφυπουργός χειρίζεται αναλόγως τις μπαταρίες. Υστερα από ατελείωτες καθυστερήσεις και κωλυσιεργία, επιμένει σε όριο αντισυγκέντρωσης, που προοιωνίζεται αποτελέσματα εξίσου λαμπρά με των φωτοβολταϊκών. Περαιτέρω καθυστερήσεις μέχρι να πουληθούν οι άδειες στους ίδιους μεγάλους και μείωση κερδοφορίας που θέτει εν αμφιβόλω την ολοκλήρωση των έργων. Διότι στα όσα ωραία εκπονούνται στα υπουργικά γραφεία, διαφεύγει μία μικρή λεπτομέρεια. Ο επενδυτής εμπλέκεται για να κερδίσει. Αν ο σχεδιασμός του στερεί αυτή την προοπτική, μάλλον πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για εθνικούς ευεργέτες.

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Εν τέλει, όσα όμορφα τεχνοκρατικά σχεδιάζονται ως θεωρητικά σχήματα, κρίνονται από το πώς λειτουργούν στην πράξη. Γι’ αυτό η πολιτική εξακολουθεί να χρειάζεται και πολιτικούς. Δεύτερο παράδειγμα, το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφύλων. Ενώ ο τεχνοκράτης πολιτικός, που κυρίως άσκησε πίεση, πλέον ιδιωτεύει, η ΝΔ ακόμα παλεύει να περιορίσει τις απώλειες στην παραδοσιακή της βάση, κάτι που αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός μετά τις ευρωεκλογές. Πρώτη συνέπεια, η επανενεργοποίηση του Αντώνη Σαμαρά, που έδωσε πολιτική φωνή στη διαφωνία, αλλά και η δεξιά στροφή που αναγκάστηκε να κάνει η ΝΔ, θυσιάζοντας πολιτικές και πρόσωπα – μέχρι και την καθόλα άψογη ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στην προσπάθεια ανάκτησης δεξιών ψήφων.

Εν κατακλείδι, η πολιτική δεν είναι think tank. Απαιτεί τεχνοκρατική γνώση, αλλά και πολιτικότητα. Ένας υφυπουργός Ενέργειας, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι τσακωμένος με όλη την αγορά ενέργειας. Από την άλλη, γράφτηκε ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως όσο περισσότερο δέχεται επιθέσεις ένας υφυπουργός, τόσο θα τον υπερασπίζεται, στη λογική ότι δεν θα του υπαγορεύσει ένα σύστημα πώς θα κρίνει υπουργούς του. Σωστό. Υπάρχει όμως ένα όριο μετά το οποίο οι επιθέσεις που δέχεται ένα μέλος της κυβέρνησης, καταλήγουν να δείχνουν ο ισχυρότερος λόγος για να το στηρίζει ο Πρωθυπουργός. Κι έτσι, εκείνοι που ήθελαν να του υπαγορεύσουν τι να κάνει, εξακολουθούν, από την ανάποδη, να επηρεάζουν την απόφασή του. Πολιτική κρίση χρειάζεται και εκεί. Στον διαχωρισμό, αν κάποιος θέλει να φθείρει 3-4 υπουργούς ή αν τελικά λέει κάτι που χρειάζεται να ακουστεί για το έργο τους.

