Όταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ φτάνει να δηλώσει στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού ότι «είμαστε όλοι στόχος, επηρεαζόμαστε όλοι!» είναι σίγουρο πως συμβαίνει κάτι σοβαρό (Μαρκ Ρούτε, 23/11).

Και το σοβαρό δεν είναι κάποια «ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ – Ρωσίας» που ανακάλυψε την επομένη ο «Ριζοσπάστης» (24/11).

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Είναι αυτό που όλοι οι κανονικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν: η ρωσική απειλή.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία. Δεν είναι σύμπτωση, διαβεβαίωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Αλλά «σκόπιμη πρόκληση» (20/11).

Και δεν είναι η πρώτη. Προηγήθηκαν πολλές άλλες τέτοιες προκλήσεις από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία έως την Εσθονία. Σαν να δοκιμάζουν τα νεύρα και τις ανοχές του νατοϊκού συστήματος.

Ούτε φυσικά είναι αστείο. Οι «Τάιμς» της Νέας Υόρκης αποκάλυψαν χωρίς να διαψευστούν ότι στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών στο Αμπου Ντάμπι, οι Ρώσοι εμφάνισαν ένα «non paper» για τη «νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας» στην Ευρώπη (15/11).

Ισχυρίζονται ότι είχαν διατυπώσει ανάλογες απαιτήσεις και πριν από την εισβολή στην Ουκρανία αλλά αγνοήθηκαν.

Τι ζητούν; Πολλά. Ουσιαστικά επιδιώκουν την επιστροφή της Ευρώπης στην «προ του 1997 κατάσταση» και σκιαγραφούν ένα condominium Ρωσίας και Αμερικής που θα επιτηρεί την ασφάλεια στη Γηραιά Ήπειρο, όπως την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

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Πριν όμως σπεύσετε να αναφωνήσετε «ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή» αξίζει να δείτε έστω αποσπάσματα από τη συνέντευξη – ποταμό του Πούτιν στον Εμίρ Κουστουρίτσα που στις 20/11 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ίδια η συνέντευξη είναι ένα παραλήρημα καφενειακού τύπου. Φανερώνει, όμως, μια παρανοϊκή κοσμοθεωρία συνωμοσιολογικού περιεχομένου που μπορεί να βάλει φωτιά σε περισσότερες από μία ηπείρους.

Όχι μόνο για την πεποίθηση ότι η Δύση θέλει να διαμελίσει τη Ρωσία αλλά και για τη (λίγο πιο καλυμμένη αυτή τη φορά…) επαναλαμβανόμενη βεβαιότητα του Πούτιν ότι δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος ή λαός.

Κι ότι η Ουκρανία οφείλει να συμπαραταχθεί με τη Ρωσία εναντίον της Δύσης κι ας μην ενσωματωθεί στο ρωσικό κράτος. Δεν ξέρω αν ο Πούτιν διαβάζει «Ριζοσπάστη» περί «ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων», αλλά δεν θα με εξέπληττε.

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Δεν υπάρχει, πάντως, αμφιβολία ότι η απειλή είναι και υπαρκτή και πιεστική. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Ρωσία διατυπώνει ένα αίτημα «φινλανδοποίησης» της Ευρώπης, τουλάχιστον της Ανατολικής και της Κεντρικής.

Ουδείς γνωρίζει αν ο Πούτιν έχει αναπτύξει το γεωπολιτικό αυτό σχέδιο όχι μόνο στον Κουστουρίτσα αλλά και στον Τραμπ, ούτε μπορεί να είναι κανείς βέβαιος πως το άκουσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Αλλά ούτε και θα πέσει κι από τα σύννεφα αν μάθει ότι ο Τραμπ θα καλόβλεπε ένα μάθημα σε μια Ευρώπη που τον αντιμετωπίζει καχύποπτα και δεν φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα τις ηγετικές ικανότητές του.

Αν και η διαρροή του ρωσικού «non paper» στον Τύπο περισσότερο μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι κάποιοι στο επιτελείο του Τραμπ τρόμαξαν με τις φιλοδοξίες και τα σχέδια των Ρώσων.

Το προφανές συμπέρασμα, όμως, είναι ότι η ρωσική απειλή δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πιστοποιείται από πολλές πλευρές και με πολλές ευκαιρίες.

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Αυτό που μοιάζει λιγότερο βέβαιο είναι αν η Μόσχα έχει τις δυνατότητες να υλοποιήσει την απειλή της.

Όταν κοτζάμ Ρωσία πολεμάει 4½ χρόνια και δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταλάβει όλο το Ντόνετσκ, μάλλον η «στρατιωτική υπερδύναμη» του Πούτιν θα δυσκολευτεί να απλώσει το χέρι της και σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Και γι’ αυτό, άλλωστε, επιδιώκει υπό το πρόσχημα της «αρχιτεκτονικής ασφαλείας» την επιστροφή της Ευρώπης στην «προ του 1997 κατάσταση». Τότε δηλαδή που η διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη δεν είχε καλά καλά ξεκινήσει.

Από την άλλη πλευρά, όμως, ούτε η Ευρώπη είναι ενωμένη απέναντι στη ρωσική απειλή.

Η Μαρίν Λε Πεν υπόσχεται να διακόψει τη βοήθεια στην Ουκρανία αν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας τον προσεχή Απρίλιο – Μάιο, υπάρχουν χώρες που ακόμη και σήμερα σέρνουν τα πόδια ενώ και στην Ελλάδα ακούγονται φωνές για «εξομάλυνση» των σχέσεων με τη Μόσχα.

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Είναι διαπιστωμένο, άλλωστε, ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει όλες τις πιθανές κι απίθανες τεχνικές διείσδυσης και επηρεασμού στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Σχεδόν δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να αποκαλυφθεί άλλη μια τέτοια προσπάθεια.

Ο πόλεμος που ξέραμε παλαιότερα έχει πλέον και πολλούς άλλους τρόπους να διεξαχθεί.

Ποιες, όμως, μπορεί να είναι οι φιλοδοξίες της Μόσχας;

Αν ακούσεις τον Πούτιν σε μια συνέντευξη όπως αυτήν με τον Κουστουρίτσα ή αν πάρεις σοβαρά δηλώσεις του Μεντβέντεφ που απειλεί με πυρηνικά κάθε τρεις και λίγο, έχεις την ισχυρή εντύπωση πως μπλέξαμε με παλαβούς.

Κι επειδή το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία διάθεση και κανένα λόγο να υπηρετήσει την «αρχιτεκτονική ασφάλειας» της Μόσχας, μια εμπλοκή δεν είναι καθόλου απίθανη.

Ακόμη κι από ένα ατύχημα. Δεν μπορείς να προβλέψεις το απρόβλεπτο.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η αποστασιοποίηση των ΗΠΑ και η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξομαλύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία προκαλούν ένα κενό ασφαλείας στην Ευρώπη.

Το οποίο μόνο η ίδια η Ευρώπη μπορεί να καλύψει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο άλλωστε ότι ο ευρω-ατλαντικός άξονας εξακολουθεί να υπάρχει, τουλάχιστον όσο διαρκεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Γι’ αυτό η ρωσική απειλή παίρνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Και καθιστά αυτοκτονικές τις παραινέσεις για «εξομάλυνση» των σχέσεων με τη Μόσχα.

Μια «εξομάλυνση» που (εκτός των άλλων) δεν συνιστά καν μια εγγύηση ομαλότητας.