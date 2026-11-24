Στην επικαιρότητα βρίσκεται ξανά το αίτημα θέσπισης εγκλήματος «γυναικοκτονίας» στον Ποινικό Κώδικα. Στη δημόσια συζήτηση, οι διαφωνούντες με τη νομική αναγνώριση του όρου συχνά αντιμετωπίζονται ως… αρνητές του προβλήματος των γυναικοκτονιών. Είναι, όμως, πράγματι έτσι;

Οι γυναικοκτονίες αποτελούν αναντίρρητα ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο, στο οποίο διασταυρώνονται ο ακραίος μισογυνισμός, η πρότερη συστηματική κακοποίηση και η (αντικειμενική ή υποκειμενικά βιούμενη) έλλειψη διεξόδου για το υποψήφιο θύμα.

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Ως κοινωνιολογικός-εγκληματολογικός όρος, συνεπώς, η γυναικοκτονία δικαίως χρησιμοποιείται, συνιστώντας ειδική κατηγορία εγκληματικής συμπεριφοράς (βλ. και Αλβανούδη, «Κ», 14.4.2024).

Σε νομικό επίπεδο, όμως, η συζήτηση είναι παραπλανητική. Ο νόμος τιμωρεί κάθε ανθρωποκτονία με τη βαρύτερη των ποινών, την ισόβια κάθειρξη. Οπως ορθά έχει ήδη επισημανθεί στη δημόσια σφαίρα (βλ. ιδίως Η. Αναγνωστόπουλο, «Κ», 7.4.2024), η εισαγωγή ενός νέου εγκλήματος δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερη προστασία, διότι κάθε ζωή προστατεύεται απόλυτα και ισάξια: κανείς ευτυχώς δεν ισχυρίζεται ότι η δολοφονία άνδρα ή βρέφους θα έπρεπε να τιμωρείται με κάτι λιγότερο.

Οι υπέρμαχοι της ποινικής αναγνώρισης των γυναικοκτονιών αντιτείνουν ότι κάτι τέτοιο θα έδινε θεσμική ορατότητα στο φαινόμενο (βλ. διαδικτυακή ανάρτηση Διοτίμα, «Γυναικοκτονίες είναι»). Ωστόσο, η άποψη αυτή παραγνωρίζει ότι στο φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο δεν εισάγονται εγκλήματα για λόγους ευαισθητοποίησης και ορατότητας.

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Οι ποινικές διατάξεις δεν θεσπίζονται ώστε να περάσουν κοινωνικά μηνύματα. Μία τέτοια αντίληψη είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη και ανοίγει την κερκόπορτα της συμβολικής νομοθέτησης, δηλαδή της μετατροπής του ποινικού δικαίου σε εργαλείο για την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών, επηρεασμένων από ιδεολογίες, κοινωνικοπολιτικούς συσχετισμούς, καιροσκοπικές επιδιώξεις κ.ά.

Προς αποφυγή τέτοιων κινδύνων, τα δυτικά κράτη δικαίου τιμωρούν ουδέτερα τις προσβολές εννόμων αγαθών. Κορυφαίο εξ αυτών είναι η ανθρώπινη ζωή, εξού και η αφαίρεσή της επισύρει ισόβια ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, σεξουαλικότητας, θρησκείας κ.ο.κ.

Ειδικό έγκλημα γυναικοκτονίας θα είχε, επομένως, νόημα στο ημέτερο ποινικό δίκαιο μόνο αν δεχτούμε ότι αυτή πλήττει βαρύτερα το έννομο αγαθό της ζωής σε σχέση με την κοινή ανθρωποκτονία.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει υποστηριχθεί ότι ειδικώς στη γυναικοκτονία θα μπορούσε να αποκλείεται το μειωμένο πλαίσιο ποινής που προβλέπουν ο βρασμός ψυχικής ορμής και οι ελαφρυντικές περιστάσεις (ενδ. Γασπαρινάτου, Art of Crime, 11/2022), ή/και η δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης.

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Ωστόσο, οι θεσμοί αυτοί αφορούν αποκλειστικά σε ειδικά χαρακτηριστικά του δράστη, όχι του θύματος. Αλλωστε, η εκ προοιμίου απαγόρευσή τους θα έπληττε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας: ο δράστης θα στερούνταν κατ’ εξαίρεση τα δικαιώματα μετριασμού της ποινής (ή της έκτισής της), δικαιώματα που προβλέπονται γενικώς σε κάθε άλλη περίπτωση: σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή, τρομοκρατικές πράξεις, βιασμούς κ.ο.κ.

Ας είμαστε ειλικρινείς: οι γυναικοκτονίες δεν πρόκειται να σταματήσουν εάν απαγορευθούν τα ελαφρυντικά – άλλωστε σε τέτοιες πράξεις επιβάλλονται σχεδόν ανεξαιρέτως ισόβια. Είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι οι δράστες δολοφονούν γυναίκες ποντάροντας στη διέξοδο μιας δήθεν ηπιότερης ποινικής μεταχείρισης.

Το θλιβερό φαινόμενο θα περιοριστεί μόνο εάν υλοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες εξωποινικές παρεμβάσεις: όταν δημιουργηθούν πολυπληθείς και καλά στελεχωμένες δομές άμεσης προστασίας και ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων γυναικών· όταν η Αστυνομία σταματήσει να αντιμετωπίζει την έμφυλη βία με έλλειψη ευαισθησίας, «συμβουλεύοντας» τα θύματα να μη κάνουν έγκληση (που δεν είναι καν απαραίτητη: βάσει του άρ. 17 του ν. 3500/2006 η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη), γιατί… «πού να μπλέκεις τώρα»· όταν τα αδικήματα αυτά δικάζονται αμέσως από τα δικαστήρια, με ποινές που εκτίονται πριν ο δράστης αποθρασυνθεί. Οταν, τέλος, το κοινωνικό ενδιαφέρον εστιάσει στο προστατευτικό πλαίσιο της έμφυλης βίας, και όχι στις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του κάθε φόνου, όπως αυτές προβάλλονται προς τέρψη του κοινού σε σκανδαλοθηρικά πάνελ.

Ο Μιχάλης Νταγγίνης είναι δικηγόρος Αθηνών και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ