Στο λευκό πάτωμα του «Lilian Baylis Studio», στο Sadler’s Wells του Λονδίνου, σχηματίζεται ένας κύκλος φωτός. Θυμίζει το βλέμμα ενδοσκοπίου και μέσα του κινούνται εικόνες από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, σε κόκκινες αποχρώσεις που άλλοτε μοιάζουν με πίνακα και άλλοτε με πλανήτη.

Η μουσική που τις συνοδεύει δεν γράφτηκε για τον χορό. Την έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου πριν από χρόνια, βλέποντας βιντεοσκοπημένες επεμβάσεις νευροχειρουργικής.

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Είναι μία από τις ιδιαίτερες στιγμές του έργου «In the Quiet of Us», της χορογράφου Γεωργίας Τέγου, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη λονδρέζικη σκηνή.

Ένα ντουέτο χορού, με ζωντανό prepared piano και modular synthesizers από τον Αλέξανδρο Μίαρη, φωτισμούς του Ryan Joseph Stafford και σκηνικό όραμα του Andrew Borg Wirth, χτισμένο γύρω από ένα αρχείο που η χορογράφος γνώριζε από παιδί: τα Tegos Tapes του θείου της.

Το έργο ξεκινά από μια ερώτηση: πόσο λίγο χρειάζεται για να αλλάξει αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. «Με απασχολούν εδώ και καιρό οι λεπτές αποχρώσεις της επικοινωνίας, ένας δισταγμός, μια συνάντηση που σχεδόν συμβαίνει, μια χειρονομία που ο άλλος διαβάζει διαφορετικά», λέει η Γεωργία Τέγου.

Στη σκηνή ο χώρος μεταμορφώνεται διαρκώς σε δωμάτιο, χειρουργείο, νευρωνική σύναψη. Οι δύο ερμηνευτές, η Helena Hörmann και ο Joshua James Smith, είναι άλλοτε σώματα και άλλοτε ηλεκτρικά κύματα. Η χορογράφος σκέφτεται την κίνηση ως μικρογλυπτική: μια ελάχιστη αλλαγή στη στάση ή στην απόσταση αλλάζει τη μορφή που δημιουργούν μαζί.

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Αξονας της παράστασης είναι τα Tegos Tapes, ένα σπάνιο ιστορικό αρχείο μικρονευροχειρουργικών επεμβάσεων, το οποίο δημιούργησε ο νευροχειρουργός δρ Στέργιος Τέγος – θείος της χορογράφου – σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου (Vangelis). Στη σκηνή το υλικό επεξεργάστηκαν οι Andrew Borg Wirth και Nick Theuma και το μετέτρεψαν σε video art.

«Αναγνώρισα στην τότε συνεργασία του θείου μου με τον Βαγγέλη κάτι που ήδη έψαχνα στη δική μου δουλειά, μια σύνδεση μεταξύ του κυτταρικού και του κοσμικού», λέει η Γεωργία Τέγου. Οι δύο άντρες ήταν στενοί φίλοι για πάνω από 25 χρόνια και αντάλλασσαν σκέψεις για την επιστήμη και την τέχνη, με κοινή περιέργεια για τον εγκέφαλο, τον ήχο και το σύμπαν. Ο Μίαρης, με τη ζωντανή μουσική του, είναι για εκείνη «μια απόκριση μέσα στον χρόνο» στη συνεργασία του θείου της με τον Βαγγέλη.

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Ο χειρουργός Στέργιος Τέγος ανασύρει από τη μνήμη του την τυχαία συνάντησή τους στην Αθήνα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80, λίγο πριν ο συνθέτης φύγει για το Παρίσι. Η φιλία συνεχίστηκε εκεί, με νυχτερινές συζητήσεις. «Τον Βαγγέλη τον απασχολούσε το σύμπαν. Εγώ έλεγα ότι ο εγκέφαλος είναι ένα μικρό σύμπαν. Το σύμπαν είναι πολύ βίαιο, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει νόηση και μια ηρεμία σε σχέση με το σύμπαν. Εκεί ξεκίνησε η ιδέα».

Ο ίδιος διορθώνει έναν μύθο, τονίζοντας πως ο Παπαθανασίου δεν πάτησε ποτέ στο χειρουργείο. Ο Τέγος κατέγραφε τις εγχειρήσεις σε βιντεοκασέτες από το 1982, κάτι πρωτοποριακό για την εποχή, για να τις βλέπουν οι νέοι νευροχειρουργοί μαζί με τα λάθη τους. «Επειδή όμως μια εγχείρηση, με τα αίματα και τους χρόνους της, είναι συχνά βαρετή, είπε ο Βαγγέλης ότι πρέπει να βάλουμε μουσική». Ο συνθέτης παρακολουθούσε τις ταινίες και, αφού ο γιατρός του εξηγούσε τι γίνεται σε κάθε σημείο, έγραφε. «Όταν βγάζαμε έναν όγκο και φαινόταν ότι ήταν κακοήθης, η μουσική του γινόταν πιο βαριά. Δεν ήταν όμως αυτό το κύριο. Ο Βαγγέλης έλεγε πάντα ότι η μουσική του, ακόμη κι αν έπαιρνε κάπου έμπνευση, προέρχεται από το σύμπαν».

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12 ώρες μουσικής

Το αρχείο αφορά 35 επεμβάσεις και περιλαμβάνει δώδεκα ώρες ανέκδοτης μουσικής. Κυκλοφορεί μόνο στο βιβλίο «Μικρονευροχειρουργική του εγκεφάλου σε video tapes» (εκδόσεις Κωνσταντάρα, 1998), που είναι εξαντλημένο.

Με χιούμορ θυμάται ότι προσπάθησε χρόνια να πείσει τον συνθέτη να κάνει μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, για να δουν αν η εγκεφαλική ουσία ανταποκρίνεται στη μεγαλοφυΐα. «Ο Βαγγέλης δεν μου έκανε ποτέ αυτό το χατίρι».

Για την παράσταση της ανιψιάς του ο Τέγος παραμένει ακριβής. Δεν είδε τη μουσική του Παπαθανασίου στο επίκεντρο: «Εμπνεύστηκε. Πήραν μερικά, που έδειξαν και με εικόνες, γιατί σε ένα χορευτικό θέατρο δεν μπορείς να δείχνεις έναν εγκέφαλο να ματώνει». Η δημιουργική ομάδα έγραψε δική της μουσική, για να αποδώσει το ίδιο μυστήριο, αφού μέσα στη χορογραφία της υπάρχουν «και ο κόσμος και το σύμπαν».