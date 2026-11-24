Ένα βασανιστικό ερώτημα πλανάται πάνω από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: τα τελευταία, ιδιαιτέρως τολμηρά, πλήγματα της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών πλοίων στην κεντρική Μεσόγειο συνιστούν μια προσπάθεια καλύτερης τοποθέτησης του Κιέβου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή σηματοδοτούν μια νέα φάση του πολέμου;

Το πρώτο σενάριο συνδέεται με την πρόταση της διαπραγματευτικής ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ να δοθεί στην Ουκρανία μια «οιονεί» συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, εγγυήσεις ασφαλείας δηλαδή που παραπέμπουν στο άρθρο 5 της Συμμαχίας, με αντάλλαγμα την παράδοση στη Ρωσία όλου του Ντονμπάς, δηλαδή τόσο των περιοχών που έχει καταλάβει η Μόσχα όσο κι εκείνων που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο.

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Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται για πρώτη φορά αισιόδοξες, πράγμα που έχει να κάνει περισσότερο με τους ευσεβείς τους πόθους παρά με ρεαλιστικά δεδομένα: η αξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκεται ως γνωστόν ελάχιστα πάνω από το ναδίρ, ξεπερνώντας μόνο εκείνη της κυβέρνησης Πούτιν.

Οι Ουκρανοί το γνωρίζουν και δεν τρέφουν αυταπάτες. «Τι σημαίνει άρθρο 5; Θα σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφός μας;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ζελένσκι. «Ένα τέτοιο είδος εγγυήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν Δούρειο Ιππο στην περίπτωση μιας ευρύτερης συμφωνίας με τη Μόσχα, όπου η Ουκρανία θα παρέδιδε το Ντονμπάς και το ΝΑΤΟ θα δεχόταν περιορισμούς στη στρατιωτική του παρουσία στην ανατολική Ευρώπη», λέει στο Politico ο Γκρεγκουάρ Ρους από το Chatham House.

Εξού και το δεύτερο σενάριο, όπου η Ουκρανία προσπαθεί να αποδείξει ότι παρά τα σχεδόν πέντε χρόνια ανελέητων ρωσικών βομβαρδισμών, παρά τις απίστευτες στερήσεις του πληθυσμού, παρά την εγκατάλειψή της από την Ουάσιγκτον, είναι σε θέση να πλήξει εχθρικούς στόχους σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από το Κίεβο.

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Η «Corriere della Sera» διατύπωνε χθες το ερώτημα κατά πόσον οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γνώριζαν εκ των προτέρων τα ουκρανικά πλήγματα του Σαββατοκύριακου και, σε αντίθετη περίπτωση, πώς «τολμά» ο Ζελένσκι να προκαλεί τους συμμάχους του.

Μα αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν διάφοροι αναλυτές που διατυπώνουν πομπώδεις εκτιμήσεις από την πολυθρόνα τους είναι πως οι Ουκρανοί κάνουν πόλεμο, όχι δημόσιες σχέσεις. Ηξεραν από την αρχή ότι κάποια στιγμή θα μείνουν μόνοι και προετοιμάζονταν γι’ αυτό.

Δεν είχαν πρόβλημα να ζητήσουν συγγνώμη από την Αθήνα όταν έχασαν ένα θαλάσσιο drone έξω από τη Λευκάδα, καθώς ήξεραν ότι με το επόμενο drone θα μπορούσαν να χτυπήσουν μια ρωσική κορβέτα έξω από τη Βεγγάζη.

«Too old to rock ‘n’ roll, too young to die» τραγουδούσαν οι Jethro Tull πριν από πενήντα ακριβώς χρόνια. «Too old to enlist, not too old to fight», λένε σήμερα οι Λύκοι της Στέπας, ουκρανοί παππούδες που, όπως διαβάζουμε στους New York Times, δεν μπορούν λόγω ηλικίας να καταταγούν, βρίσκουν άλλους τρόπους όμως να βοηθήσουν την πατρίδα. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται τον Πούτιν;