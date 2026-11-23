Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Ζίβκοβιτς ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη του ΠΑΟΚ, οδηγώντας τον στο επιβλητικό 4-0 επί της Κηφισιάς

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς γιόρτασε με τον ιδανικότερο τρόπο την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμφωνία που επισφράγισε την παραμονή του στην Τούμπα, ο σέρβος αρχηγός πέτυχε χατ τρικ απέναντι στην Κηφισιά, υπογράφοντας την επιβλητική νίκη του Δικεφάλου με 4-0. Με τρία προσωπικά γκολ και ηγετική παρουσία, αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο μιας βραδιάς που εξελίχθηκε σε ασπρόμαυρη γιορτή.

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Ο Αλέσιο Λίσι διατήρησε το 4-4-2, επιλέγοντας τους Μύθου και Εντιαγέ στην επίθεση, τον Ζαφείρη αριστερά και τον Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά. Στον άξονα αγωνίστηκαν Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, ενώ μπροστά από τον Τσιφτσή παρατάχθηκαν Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν αμέσως τον ρυθμό τους και χρειάστηκαν μόλις τέσσερα λεπτά για να προηγηθούν. Ο Κένι βρήκε με κάθετη πάσα τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε υποδειγματικά για το 1-0. Στο 8ο λεπτό ο αρχηγός απείλησε ξανά, ενώ στο 11ο ο Χατζηδιάκος είδε την προσπάθειά του να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή.

Η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη για την Κηφισιά στο 19ο λεπτό, όταν ο Φαν Εϊμα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Κένι. Με παίκτη περισσότερο, ο ΠΑΟΚ αύξησε την πίεσή του, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες των Εντιαγέ και Ζαφείρη. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν στις αντεπιθέσεις, με τον Τσιφτσή να πραγματοποιεί σημαντική επέμβαση στο 44ο λεπτό.

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Στην επανάληψη, η υπεροχή των Ασπρόμαυρων αποτυπώθηκε και στον πίνακα του σκορ. Αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 50ό λεπτό, ο Εντιαγέ εξιλεώθηκε δύο λεπτά αργότερα, αξιοποιώντας την πάσα του Ζαφείρη για το 2-0.

Στο 55ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς χτύπησε ξανά. Δέχθηκε την πάσα του Εντιαγέ και με εξαιρετικό πλασέ ανέβασε τον δείκτη στο 3-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα σκόραρε εκ νέου, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο Λίσι προχώρησε σε αλλαγές στο 63ο λεπτό, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους Ντεσπόντοφ και Λουσέ και μετατρέποντας τον σχηματισμό σε 4-2-3-1.

Το προσωπικό σόου του αρχηγού ολοκληρώθηκε στο 73ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 4-0, συμπληρώνοντας το χατ τρικ προτού αποχωρήσει για να περάσει ο Καμαρά.

Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός υποχώρησε, με τον Χατσίδη να παίρνει επίσης χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε άνετα το προβάδισμά του, επιστρέφοντας στις νίκες με εμφατικό τρόπο και έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον αρχηγό του, που συνδύασε την ανανέωση της συνεργασίας του με μια αξέχαστη εμφάνιση μπροστά στο κοινό της Τούμπας.

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Η εικόνα του αγώνα επιβεβαίωσε από νωρίς τη διάθεση των γηπεδούχων να κυριαρχήσουν στην κατοχή και να εκμεταλλευτούν τους χώρους. Παρά το γρήγορο προβάδισμα και την αποβολή, η Κηφισιά δεν εγκατέλειψε εντελώς την προσπάθεια να βγει μπροστά, γεγονός που εξηγεί και την επέμβαση του Τσιφτσή πριν από την ανάπαυλα. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, οι ισορροπίες χάθηκαν οριστικά. Για τον ΠΑΟΚ, πέρα από τους τρεις βαθμούς, ξεχώρισαν η αποτελεσματικότητα του αρχηγού, η συμμετοχή του Εντιαγέ σε δύο τέρματα και η επιστροφή του Ντεσπόντοφ σε επίσημη αγωνιστική δράση, ύστερα από την πολύμηνη απουσία του.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι (Ελουστόντο 74′), Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς (Καμαρά 74′), Ζαφείρης (Λουσέ 63′), Εντιαγέ (Ντεσπόντοφ 63′), Μύθου (Χατσίδης 81′).

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Αμπάντα (Πολυκράτης 76′), Βαν Εϊμα, Ζολίμπουα, Μπένιλ (Δοϊρανλής 60′), Πόμπο, Γιαγκνέ, Κουσουλός (Πέτκοφ 46′), Κυριόπουλος (Μπούλα 60′), Χριστόπουλος (Θεοδωρίδης 60′).

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Λίσι: Είχαμε την εμπειρία

Σχολιάζοντας την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι είπε: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει το πολύ καλό σερί. Κυρίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα.

Μετά την πρώτη διακοπή που δεν πήγε τόσο καλά, τώρα είχαμε την εμπειρία και μπορούσαμε πλέον να είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν και πριν απ’ τη δεύτερη διακοπή. Ηταν κάτι παραπάνω από μια απλή νίκη. Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Ολα έχουν τη δυσκολία τους. Η Κηφισιά έχει δείξει καλή απόδοση με τις ομάδες του Big-4». Ο Σεμπάστιαν Λέτο απο την πλευρά του, με μια ατάκα, τα είπε όλα: «Ηταν η χειρότερη εμφάνιση της χρονιάς με διαφορά. Δεν μπορείς να ξεκινάς όπως ξεκινήσαμε το παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία σε αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ».