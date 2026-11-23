Προεκλογικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήριζε τα επιδόματα του ΣΥΡΙΖΑ «χαρτζιλίκια». Ηταν η εποχή που καταδίκαζε την «επιδοματική λογική» ως σύμπτωμα μιας χώρας χωρίς ανάπτυξη και πρόγραμμα.

Μετά, αφού έγινε Πρωθυπουργός, του πέρασε. Και προσπάθησε να το κρύψει αλλάζοντας τη γλώσσα μας. Τώρα τα «χαρτζιλίκια» βαφτίστηκαν «στοχευμένη στήριξη», «επιστροφή του πλεονάσματος στην κοινωνία» και «pass». «Χαρτζιλίκια» που δίνονται με το ένα χέρι και παίρνονται με το άλλο αφού, για να χωρέσουν οι συγκυριακές παροχές, συνθλίβονται οι κοινωνικές δαπάνες.

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Για να ανακοινώσει τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός δεν απευθύνθηκε στους συνταξιούχους αλλά στα εγγόνια τους. Τα ρώτησε ποιο θα ζητήσει από τον παππού και τη γιαγιά το GTA VI για τα Χριστούγεννα, αφού φέτος θα υπάρχει «μια δυνατότητα παραπάνω».

Το παιχνίδι είναι ακατάλληλο για ανήλικους. Το χειρότερο, όμως, ήταν τα σχόλια, ότι υπάρχουν και ενήλικα εγγόνια. Είναι αυτά που δουλεύουν σεζόν και εστίαση με «μαύρα».

Στην καλύτερη περίπτωση, είναι αυτά που ζουν με τους πραγματικούς μισθούς να αυξάνονται κατά 0,3% στην εξαετία 2019-2025, όταν το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέβηκε 12,7%. Είναι αυτά που αμείβονται με τους προτελευταίους μισθούς της ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία. Γι’ αυτό έχουν φτάσει ο παππούς να τους δίνει χαρτζιλίκι από τη σύνταξη, αντί να βοηθάνε τον παππού.

Μας κοροϊδεύουν από κάθε άποψη, γιατί η απάντηση μας επιστρέφει στα επιδόματα. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου, όπως και τότε που ο Μητσοτάκης τα απέρριπτε, έτσι και τώρα πολλοί βασίζονται σε αυτά για πραγματικές ανάγκες, όχι για ένα παιχνίδι των 80 ευρώ σε κονσόλα των 600 ευρώ, σε μια χώρα όπου, σύμφωνα με τη Eurostat, ένας στους δύο δεν μπορεί να βρει 500 ευρώ για μια απρόβλεπτη δαπάνη· μια ιατρική ανάγκη, έναν χαλασμένο θερμοσίφωνα. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 29,2% και πέφτει. Εδώ είναι 50,5% και ανεβαίνει.

Η αποκάλυψη του βίντεο του Μητσοτάκη, λοιπόν, δεν είναι η γκάφα, είναι το φαντασιακό του. Στο μυαλό του Πρωθυπουργού, τα 400 ευρώ στον συνταξιούχο είναι για το δώρο· λεφτά που αρκούν, όχι μόνο για την ανάγκη, αλλά και για το κάτι παραπάνω. Δεν έχει την παραμικρή επαφή με τον λαό της χώρας της οποίας είναι Πρωθυπουργός. Μας έχει γραμμένους.