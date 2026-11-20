Η φωτογραφία των προέδρων Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν της Κίνας τα έλεγε όλα.

Ο ισχυρότερος ηγέτης της τριμερούς συνάντησης δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ο Σι Τζινπίνγκ, ο κινέζος ηγέτης. Η συνάντηση – ιστορική από μόνη της, αν και με απούσα την Ευρώπη – το πρώτο που πιστοποίησε είναι την άνοδο της Κίνας και τη σχετική υποχώρηση των ΗΠΑ.

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Η συμμετοχή Τραμπ σε τριμερή κορυφής – την πρώτη του είδους της μετά τη Γιάλτα (Φεβρουάριος 1945) – θα περάσει στην Ιστορία όχι για τους λόγους που νομίζει ο πρόεδρος Τραμπ αλλά ως η συνάντηση αναγνώρισης, αν όχι της υπεροχής, οπωσδήποτε της ισότητας της Κίνας. Και έτσι ακυρώνεται και η περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη που τόσο συχνά επικαλείται ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Η άποψη ότι η τριμερής θα αποφάσιζε μια νέα Γιάλτα, τον διαμοιρασμό δηλαδή του κόσμου σε σφαίρες επιρροής όπως θα ήθελαν Πούτιν και Τραμπ, επίσης διαψεύστηκε. «Γιάλτα» δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν τη θέλουν ούτε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ούτε η Ευρώπη. Ο Τραμπ συμβάλλει όμως στην οικοδόμηση μιας αυταρχικής παγκόσμιας τάξης.

Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρεσβευτής – σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών