Έπειτα από µια εβδομάδα έντονου παρασκηνίου και νομικών αμφισβητήσεων γύρω από τη ναζιστική περίοδο, ο οίκος Σόθµπις κατάφερε τελικά το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη να φέρει εις πέρας την πώληση του αριστουργήματος του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Ανθισµένες καστανιές» (1890), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για έργο του ζωγράφου.

Ο πίνακας, που φιλοτεχνήθηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη, κατακυρώθηκε στα 165 εκατ. δολάρια (έναντι αρχικής εκτίμησης περίπου 180 εκατ. δολαρίων) και, συνυπολογίζοντας τις προμήθειες, άγγιξε το τελικό ποσό των 190,4 εκατ. δολαρίων.

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Σύμφωνα µε τη «Wall Street Journal» και το ARTnews, νέος κάτοχος του έργου είναι ο έμπορος τέχνης Γουίλιαμ Ακουαβέλα.

Το αποτέλεσμα αυτό ξεπερνά κατά 73,2 εκατ. δολάρια (άνοδος 62,4% μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια) το προηγούμενο ρεκόρ του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία, το οποίο κατείχε από τον Νοέµβριο του 2022 το «Περιβόλι µε κυπαρίσσια» (1888) από τη συλλογή του συνιδρυτή της Microsoft Πολ Αλεν, το οποίο και είχε αλλάξει χέρια για 117,2 εκατ. δολάρια σε δηµοπρασία του οίκου Κρίστις.

Η δημοπρασία κινδύνευσε να τιναχθεί στον αέρα όταν οι κληρονόμοι του γερµανοεβραίου εκδότη Σάµουελ Φίσερ ζήτησαν την απόσυρση του έργου, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια εξαναγκάστηκε να το πουλήσει το 1936 στο Άμστερνταμ λόγω των ναζιστικών διώξεων.

Παρότι ο οίκος Σόθµπις αρχικά αντέτεινε ότι το τίμημα των 68.000 ελβετικών φράγκων εκείνης της εποχής ήταν εύλογο, οι πωλητές από την Αργεντινή – οι Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ και Νέλι Αριέτα δε Μπλακιέρ – κατέληξαν σε εμπιστευτικό συμβιβασμό µε τους απογόνους του Φίσερ, ανοίγοντας τον δρόµο για την πώληση.

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Πέρα από το κλίμα αντιπαράθεσης, η σπανιότητα του έργου εξηγεί τον πυρετό των προσφορών. Δηµιουργηµένο στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, αποτελεί ένα από τα μόλις 50 τοπία που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ το τελευταίο δίμηνο της ζωής του, εκ των οποίων µόνο οκτώ εκτιµάται ότι παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια. Έχοντας μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από το 1964, όταν εκτέθηκε στο Μουσείο Γκούγκενχαϊµ, και στην κατοχή της οικογένειας Μπλακιέρ από το 1975, το έργο µε το ποσό ρεκόρ στο οποίο πωλήθηκε, επιβεβαίωσε τη δυναμική των κορυφαίων έργων του µεταϊµπρεσιονισµού στις δημοπρασίες.