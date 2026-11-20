Πριν από μερικά χρόνια, βρέθηκα σε ένα κλειστό δείπνο στο σπίτι ενός φίλου στις ΗΠΑ, όπου τιμώμενος προσκεκλημένος ήταν ένας δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας.

Δεν ήταν ένας από τους πιο διάσημους μεγιστάνες του κλάδου – δεν τον είχα καν ακουστά, παρότι χρησιμοποιούσα καθημερινά την πλατφόρμα επικοινωνίας που είχε δημιουργήσει. Παρ’ όλα αυτά, ήταν συναρπαστικό να βρίσκομαι τόσο κοντά σε έναν άνθρωπο με τόσο ασύλληπτο πλούτο, για να διαπιστώσω αν διέφερε από τους υπόλοιπους από εμάς.

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Και πράγματι διέφερε, κατά κάποιον τρόπο. Καθισμένος αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, έμοιαζε να υπονοεί, με έναν μάλλον βαριεστημένο τρόπο, ότι σε περίπτωση αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με τη Ρωσία, το να εξαπολύσει ο Πούτιν πυρηνικό πλήγμα στο Λονδίνο θα ήταν ένα είδος παράπλευρης απώλειας που η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ανεχθεί.

Τίποτα δεν φαινόταν να τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Γι’ αυτό και όταν τον ρώτησα, με μια δόση απόγνωσης, για την πρόσφατη εμπειρία του ως συμβούλου σε μια επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά, έμεινα έκπληκτη βλέποντας τον άνθρωπο να ζωντανεύει. Ήταν πραγματικά απίστευτα ενθουσιασμένος που ξαναζούσε τον παλμό των γυρισμάτων και μιλούσε με πάθος για τους ηθοποιούς και τους υπεύθυνους της σειράς.

Αναφέρω όλα αυτά με αφορμή τον συνεχιζόμενο θόρυβο γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον έκπτωτο πρώην επικεφαλής της Nvidia.

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Το εκπληκτικό στην περίπτωση του Χουάνγκ είναι ότι, σε σύγκριση με προσωπικότητες όπως ο Ιλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος, ο συνιδρυτής της Nvidia υποτίθεται ότι ήταν ένας πιο ήπιος, λιγότερο προκλητικός και περισσότερο προσεκτικός δισεκατομμυριούχος, που είχε στον πυρήνα των αξιών του τη σεμνότητα.

Στην περίπτωση του Χουάνγκ, μία κραυγαλέα ένδειξη ότι η εικόνα του «ταπεινού ανθρώπου» άρχισε να παρουσιάζει ρωγμές ήταν η γκαρνταρόμπα του, η οποία αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από δερμάτινα μπουφάν, γεγονός που παραπέμπει σε μια πολύ συγκεκριμένη φάση του κύκλου ζωής ενός δισεκατομμυριούχου. Αυτοί οι άνδρες αγαπούν ιδιαίτερα να υιοθετούν χαρακτηριστικά ενδυματολογικά γνωρίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουάνγκ διαθέτει περισσότερα από 30 δερμάτινα μπουφάν, μεταξύ των οποίων ένα του Tom Ford αξίας 9.000 δολαρίων, ένα γυαλιστερό που θυμίζει δέρμα κροκόδειλου, καθώς κι ένα κοντό που αναδεικνύει τη λεπτή μέση του, για τη διατήρηση της οποίας σε αυτήν την ηλικία, φυσικά, απαιτείται πειθαρχία.

Το δερμάτινο μπουφάν είναι αθώο από μόνο του, εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί σύμβολο μιας ολόκληρης σειράς φερόμενων ως κακών προσωπικών επιλογών του Χουάνγκ. Αυτό που βρίσκω διασκεδαστικό είναι ότι, σε τελική ανάλυση, μια ομάδα ανθρώπων που αυτοχαρακτηρίζονται με καμάρι «ανατροπείς» είναι οι πιο συμβατικοί άνθρωποι στη Γη.