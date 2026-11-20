Και ναι, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Αντώνης αποφάσισε να βγει στον λαό του, που τον περιμένει τόσους μήνες, να τον δει.

Ξεκινάει περιοδείες στην περιφέρεια και ύστερα από μια πολύμηνη αναμονή, που έσπασε τα νεύρα στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ αρχικά και στη ΝουΔου εν συνόλω στη συνέχεια, φαίνεται πως πλέον το νέο κόμμα στα δεξιά της Δεξιάς είναι προ των πυλών.

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Μέσα σε ένα τριήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, θα διασχίσει καθέτως την Ελλάδα, για να καταλήξει αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με έδρα το ξενοδοχείο Μακεδονία, θα δει «πιστούς», «άπιστους» και «προσήλυτους»!

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από Καμένα Βούρλα (πρόεδρε, δεν ξέρω αν ήταν τόσο επιτυχής η επιλογή…), όπου θα τον υποδεχτεί ο δήμαρχος Λαμίας, ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, καθώς και πρώην βουλευτές.

Κατά το μεσημεράκι θα βρεθεί Λάρισα, όπου στο ξενοδοχείο Imperial θα συναντηθεί με πρώην βουλευτές της Δεξιάς, αυτοδιοικητικούς αλλά και αγρότες, επιστήμονες κ.λπ. και θα πάει και μια βόλτα από την περιφέρεια να συναντήσει τον Κουρέτα, και επίσκεψη στη Μητρόπολη, ως καλός χριστιανός, προς συνάντηση του δεσπότη Λάρισας.

Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης στάση και συνάντηση με παράγοντες της Δεξιάς στην Κατερίνη, έπειτα Μάλγαρα για συνάντηση με αγρότες και κατόπιν κατάληξη στη Θεσσαλονίκη.

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Πώς το έλεγε ο Κηλαηδόνης, ρε παιδιά, εκείνο το τραγουδάκι; Α, ναι.

«Αρχίζει το ματς

Παράτα με τώρα

Πλησίασ’ η ώρα

Αρχίζει το ματς

Αρχίζει το ματς

Κανείς μην κουνιέται, σωπάστε

Κι αρχίζει το ματς!».

Ε, έτσι ακριβώς…

Παραίτηση με ψεύτικα λόγια

Ο κόσμος το ‘χε τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι! Περί του τέως βουλευτή Απόστολου Πάνα ο λόγος, ο οποίος τα είχε συμφωνήσει από καιρό με τον πρόεδρο «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρα να ενταχθεί στο καινούργιο μόρφωμα του ηγέτη, αλλά περίμενε την ευκαιρία να την κάνει από το ΠΑΣΟΚ.

Κι επειδή αυτή η ευκαιρία, η τρανταχτή, η σοβαρή, δεν ερχόταν, αποφάσισε χθες Πέμπτη να μας το ανακοινώσει εν χορδαίς και οργάνοις από του βήματος του κοινοβουλίου, ότι παραιτείται της Βουλής, αλλά, για να μη χάσει προφανώς η… Βενετιά βελόνι, όχι της πολιτικής!

Πλήθη αλαλάζοντα βγήκαν στους δρόμους του Πολύγυρου να πανηγυρίσουν το γεγονός, και στα χωριά του Χορτιάτη στήθηκαν χοροί και πανηγύρια που ο βουλευτής τους έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να αναζητήσει σύντομα την τύχη του στο κόμμα ΕΛΑΣ – Τσίπρα!

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Μόνο που – για την ποιότητα του ανθρώπου το αναφέρω αυτό – δεν είχε καν το σθένος να δηλώσει καθαρά ότι «ξέρετε, εγώ φεύγω από το ΠΑΣΟΚ και εντάσσομαι στο κόμμα Τσίπρα γιατί μου έταξε λαγούς με πετραχήλια».

Προτίμησε να εξαπολύσει μια άθλια επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι τάχα μου και δήθεν «οι επιλογές της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα (…) οι διαφωνίες μου είναι ουσιαστικές»!!!

Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα… Χάθηκε, για να μην πω ντράπηκε, και η ντροπή. Κοκκίνισαν οι τοίχοι της αίθουσας της Βουλής. Αφού, ρε φίλε, όλοι ξέρουμε γιατί παραιτήθηκες, τι τα θες τα υπόλοιπα, για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Ψάχνει αντίδοτο στην κατηφόρα

Φυσικά όλο αυτό δεν πρόκειται να κρατήσει ούτε όσο κρατάνε τα θαύματα – τρεις μέρες. Σήμερα, αύριο θα έχει ξεχαστεί. Αλλά είναι να απορείς με κάτι τέτοιους τύπους.

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Που φοράνε τον φερετζέ του δήθεν στεναχωρημένου ή αποκαρδιωμένου διότι ο Ανδρουλάκης επέλεξε την αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να πέσει στα γόνατα παρακαλώντας τον Τσίπρα να συνεργαστούν, όταν ο ίδιος ο… ηγέτης (και του Πάνα πλέον) έχει δηλώσει ότι δεν γουστάρει καμιά συνεργασία, με κανέναν.

Για μένα, όλο αυτό, με τον Πάνα, έχει να κάνει με την προσπάθεια να πάρει μια ανάσα ο Τσίπρας, του οποίου το κόμμα έχει πάρει την κατηφόρα. Ως προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία προς τα κάτω το βλέπω.

Και για του λόγου το αληθές, ρίξτε μια ματιά στα φιλοτσιπρικά μέσα ενημέρωσης: πανηγυρίζουν! Για τη μεγάλη μεταγραφή, αεροδρομίου.

Το άλλο με τον Τοτό μάλλον δεν το έχουν ακούσει…

Επί του συγκεκριμένου, επίσης, η πλάκα του πράγματος βρίσκεται στην κατάληξη σχολίου του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για την εξής (που βγάζει κανονικά τη γλώσσα και στον Τσίπρα και τον Πάνα): «Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής». Χα χα χα.

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Έχουν χιούμορ οι μπαγάσηδες εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη…

Συντροφικά μαχαιρώματα

Πάντως, δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από το να βλέπεις τους συριζαίους, νυν και πρώην, να πλακώνονται, την εξομολογούμαι την αμαρτία μου. Το απολαμβάνω!

Οι άνθρωποι δεν «τρώγονται» απλώς. Είναι έτοιμοι να μαχαιρωθούν. Τοίχο τοίχο περπατάνε όταν διασταυρώνονται στη Βουλή. Ούτε «καλημέρα» δεν ανταλλάσσουν. Πάρτε παράδειγμα αυτές τις ομορφιές με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τα ρέστα.

Υπερψηφίστηκε η πρόταση, και μεταξύ των ψηφισάντων υπέρ ήταν και η Ολγα Γεροβασίλη. Η οποία προφανέστατα εξαναγκάστηκε να το κάνει, αλλιώς οι πρώην σύντροφοί της στον ΣΥΡΙΖΑ θα την έκαναν ρόμπα, κανονική. Κι αφού ψήφισε λοιπόν, με βαριά καρδιά, σε μια Εξεταστική που θα μας ξαναθυμίσει ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ του Τσίπρα και του καμένου συνεταίρου του είναι αυτή που νομιμοποίησε την ανεξέλεγκτη δράση των «κοράκων», εν συνεχεία έκανε δήλωση για να δικαιολογήσει την ψήφο της. Και, ευκαιρίας δοθείσης, την έπεσε κανονικά στον Νίκο Παππά που είχε και την ευθύνη της σύνταξης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τον οποίο κατηγόρησε περίπου ότι είναι… μικρόνους αφού δεν βλέπει τον συμψηφισμό με τις ευθύνες της ΝουΔου και το υπό δημιουργία (δήθεν) «αντι-Τσίπρα» μέτωπο που ωφελεί, υποστήριξε η εξ Αρτης ποιήτρια, τον Μητσοτάκη!!!

Αντιγράφω από την ομορφιά αυτή την κατάληξή της, που είναι στίχος του Καβάφη, τον οποίο πάντως δεν κατονομάζει, άγνωστο γιατί: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».

Δακρύζω…

Αντιπολιτευτικό αυτογκόλ

Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάλι, η Εξεταστική προκάλεσε μια εύθυμη διάθεση, κάτι σαν όαση χαράς μέσα στη γενική καταχνιά. Για έναν απλό λόγο τον οποίο και μου εξήγησε σημαίνον κυβερνητικό στέλεχος: ότι με τη συγκεκριμένη Εξεταστική η αντιπολίτευση κατασπατάλησε το δικαίωμά της να καταθέτει πρόταση για σύσταση Επιτροπής αυτού του χαρακτήρα από εδώ ως τις εκλογές.

Φυσικά ρώτησα τι εννοεί. Η απάντηση ομολογώ με ξένισε:

– Απεμπόλησαν το δικαίωμα να καταθέσουν πρόταση για μια πραγματικά σοβαρή υπόθεση, ενδεχομένως ένα σκάνδαλο.

Δεν άντεξα στον πειρασμό να «καγχάσω»: «Σκάνδαλο, τι σκάνδαλο; Μα υπάρχει περίπτωση η πιο… ηθική κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα να έχει υποπέσει σε σκάνδαλο;».

«Ποιος μπορεί να ξέρει τι θα γίνει το επόμενο διάστημα;», μου σχολίασε. Οντως, κανείς δεν ξέρει. Ειδικά όταν είναι στη σειρά να φτάσουν, οσονούπω, στις εισαγγελίες για την άσκηση διώξεων κακουργηματικού χαρακτήρα «πράσινα σπιτάκια», «υδρόμετρα» και τα ρέστα…