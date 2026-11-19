Ο άνθρωπος που υπόσχεται ρήξη με τον καπιταλισμό συζήτησε για την οικονομία, τη φορολογία και την Ευρώπη αφού κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Γαλλίας

«Εγώ είμαι αυτός που κερδίζει τις εκλογές, εκείνοι είναι που τις χάνουν, (άρα) έγκειται σε αυτούς να πουν τι είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν», τόνισε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν την Τρίτη, ημέρα απεργίας στη Γαλλία, με κεντρικό αίτημα αυξήσεις μισθών και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. «Τους φόρους θα τους καταπιούν έτσι κι αλλιώς, αν εκλεγώ», συμπλήρωσε ο προεδρικός υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεύτερος στις δημοσκοπήσεις μετά την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν ενόψει των κρίσιμων εκλογών της άνοιξης. Αναφερόταν στην επιχειρηματική ελίτ της χώρας του. Συναντήθηκε με κορυφαίους εκπροσώπους της το ίδιο βράδυ.

Συνοδευόμενος από την Ορελί Τρουβέ, οικονομολόγο και βουλευτή του κόμματός του «Ανυπότακτη Γαλλία», που υποστηρίζει τη ρήξη με τον καπιταλισμό, ο Μελανσόν παραβρέθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, σε δείπνο που παρέθεσαν δεκατρείς επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων, μέλη της ελίτ εργοδοτικής λέσχης «Entreprise & Cité», γράφει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Le Figaro».

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Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ο πλουσιότερος γάλλος Μπερνάρ Αρνό του ομίλου LVMH, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι κολοσσών στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του λιανεμπορίου, των ΜΜΕ. Οικοδεσπότης ήταν ο ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies, τον οποίο – όπως υπενθυμίζει το πρακτορείο AFP – η «Ανυπότακτη Γαλλία» κατηγορεί ότι «κερδοσκοπεί από τον πόλεμο», κάποια στιγμή σκέφτηκε να προτείνει την εθνικοποίησή του, αλλά πλέον μιλά για «πάγωμα» των τιμών και των περιθωρίων κέρδους.

Ενας «διακριτικός» χώρος

Για την περίσταση επιλέχθηκε ένας διακριτικός χώρος στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, αντί του εστιατορίου Drouant, όπου η αφρόκρεμα του γαλλικού χρηματιστηριακού δείκτη CAC 40 είχε συναντήσει τον περασμένο Απρίλιο τη Μαρίν Λε Πεν, ενώ ακόμη εκκρεμούσε η δικαστική απόφαση επί της έφεσής της για την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, λόγω κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εκείνη η συνάντηση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων για «κανονικοποίηση» και εναγκαλισμό της Ακροδεξιάς από το κεφάλαιο. «Είδαν ότι η Μαρίν Λε Πεν είναι από την ίδια πάστα με αυτούς», είχε πει τότε άτομο του στενού περιβάλλοντός της.

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Στόχος του δείπνου της Τρίτης με τον Μελανσόν, παρατηρεί η «Figaro», ήταν η ανταλλαγή απόψεων, σε κλίμα εγκάρδιο, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά τις θεμελιώδεις διαφωνίες να παραμένουν. Το φορολογικό ζήτημα αποφεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αναφέρει (το πρόγραμμα του προεδρικού υποψηφίου της ριζοσπαστικής Αριστεράς προβλέπει φορολογικές επιβαρύνσεις άνω των 100 δισ. ευρώ μόνο για το 2027 σε υπερπλούσιους, μεγάλες περιουσίες και μεγάλες επιχειρήσεις).

Μεταξύ κανόλι με αστακό, τραγανής «φωλιάς» σφολιάτας με κρεμώδη γέμιση πουλερικών και καραμελωμένου αχλαδιού με φασόλια τόνκα, τη συζήτηση άνοιξε ο Μπερνάρ Αρνό για τον κίνδυνο «να καταστραφεί η χώρα». Μπροστά σε ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της γαλλικής οικονομίας, ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» ξεδίπλωσε το σχέδιό του. «Ηταν τρελοκομείο», είπε στη «Figaro» ένας από τους συμμετέχοντες. «Μας υποσχέθηκε έναν άλλο κόσμο, αλλά δεν καταλάβαμε καλά ποιον», ανέφερε ένας άλλος. «Αφήστε τις ανοησίες, δεν είναι του επιπέδου σας», «είστε πατριώτες, όπως κι εγώ», φέρεται ότι απάντησε επί της ουσίας ο Μελανσόν για τον κίνδυνο φυγής κεφαλαίων και επιχειρήσεων από τη Γαλλία.

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Αναχρονιστικό όραμα

Οταν ο πρόεδρος της «Entreprise & Cité», Πολ Ερμελέν, τον ρώτησε για την Ευρώπη, «ανέπτυξε έναν αντιγερμανικό λόγο που προκάλεσε αίσθηση», επισημαίνει η «Figaro». Το όραμά του για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, με δυσανάλογο ρόλο στη δημόσια επενδυτική τράπεζα BPI «φάνηκε αναχρονιστικό», όπως και οι αντιπυρηνικές του θέσεις, περιγράφει η εφημερίδα. Ενας από τους συμμετέχοντες δήλωσε πάντως ότι εντυπωσιάστηκε από τη δυναμική προσωπικότητα του Μελανσόν. «Είναι δυνατός στις λαβές τζούντο», ήταν το σχόλιο άλλου. «Φαίνεται ότι γέλασαν πολύ κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου», αναφέρει το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «επίθεση γοητείας του υποψηφίου».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη του συνάντηση με επιχειρηματικούς ηγέτες, υποστηρίζει ο ραδιοσταθμός RMC, μέρος του ομίλου RMC BFM, ιδιοκτησίας του γαλλικού ναυτιλιακού κολοσσό CMA CGM του δισεκατομμυριούχου Ροντόλφ Σααντέ, ο οποίος δεν αναφέρεται στους συμμετέχοντες στο δείπνο της Τρίτης. Ο Μελανσόν «διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ερίκ Τραπιέ, πρόεδρο του ομίλου Dassault», μετέδωσε ο RMC, προσθέτοντας πληροφορίες ότι «είχε συναντηθεί ήδη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, τον Σεπτέμβριο, αφού είχε δειπνήσει τον Ιούνιο με άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες».