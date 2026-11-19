Τι αλλάζει στις συστάσεις προστασίας για τους άνω των 18 ετών. Οι νέες προσθήκες για πνευμονιόκοκκο, RSV και HPV και η ένταξη του 21δύναμου εμβολίου

Εκδόθηκε, όπως κάθε χρόνο, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, που αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο οδηγό για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν τα άτομα άνω των 18 ετών, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους και τους κινδύνους που διατρέχουν. Μάλιστα, στο φετινό πρόγραμμα προστίθενται νέα, ενισχυμένα όπλα στη φαρέτρα της πρόληψης, ενώ αλλαγές καταγράφονται και στις υφιστάμενες συστάσεις.

Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά την προστασία έναντι του πνευμονιόκοκκου, ενός μικροβίου που πριν από την ανάπτυξη των σχετικών εμβολίων αποτελούσε το συχνότερο αίτιο μικροβιακής πνευμονίας. Η ευρεία χρήση του εμβολιασμού άλλαξε ριζικά την επιδημιολογική εικόνα. Ωστόσο, η ένταξη του 21δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου PCV21 στο πρόγραμμα του 2026 υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των εμβολίων είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς τα παθογόνα και η επικράτηση των επιμέρους οροτύπων τους μεταβάλλονται διαρκώς.

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Αναλυτικότερα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι «η επιδημιολογία του πνευμονιόκοκκου χαρακτηρίζεται από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη επικράτηση οροτύπων. Πρόσφατες ελληνικές και διεθνείς μελέτες συγκλίνουν σε δυνητικά μεγαλύτερη κάλυψη οροτύπων από το εμβόλιο PCV21, ενώ τα δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας είναι περιορισμένα». Με βάση τα παραπάνω, καθώς και τα ελληνικά και διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, τις κλινικές μελέτες ανοσογονικότητας και τις διεθνείς συστάσεις, η Επιτροπή εισηγείται την εναλλακτική χρήση των δύο εμβολίων, PCV20 και PCV21.

Νεότερες οδηγίες

Ετσι, οι νεότερες οδηγίες διαμορφώνονται ως εξής:

Στους ενηλίκους ηλικίας 65 ετών και άνω:

Συνιστάται η διενέργεια μιας δόσης συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου PCV20 ή PCV21. Μετά τον εμβολιασμό με PCV20 ή PCV21 δε συνιστάται να ακολουθήσει η χορήγηση PPSV23.

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Τα άτομα που έχουν λάβει μόνο μία δόση PCV13 συνιστάται να λάβουν μία δόση PCV20 ή PCV21 τουλάχιστον 1 χρόνο αργότερα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους.

Σε άτομα που έχει τυχόν προηγηθεί το PPSV23, ακολουθεί το PCV20 ή το PCV21 ένα έτος αργότερα.

Σε άτομα που έχουν λάβει το PCV13 και το PPSV23 συνιστάται να ακολουθήσει η χορήγηση του PCV20 ή του PCV21, μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο εμβολιασμό. Το εμβόλιο συνιστάται επίσης και μεταξύ άλλων σε άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις αυξημένου κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανοσοκαταστολή, η διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, το κοχλιακό εμφύτευμα, η χρόνια καρδιοπάθεια (με εξαίρεση την υπέρταση), η χρόνια ηπατική νόσος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια πνευμονοπάθεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο αλκοολισμός, καθώς και το βαρύ κάπνισμα.

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Συστάσεις για τον RSV

Αλλαγές καταγράφονται και στις συστάσεις για τον εμβολιασμό έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). Η νεότερη πρόβλεψη αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων ασθενών με σοβαρά αναπνευστικά νοσήματα.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο εμβολιασμός έναντι του RSV μπορεί να πραγματοποιείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, μέσω αίτησης στο σύστημα προέγκρισης φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, και σε άτομα ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η ίδια δυνατότητα προβλέπεται για ασθενείς με συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως:

Κυστική ίνωση.

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ή άλλη σοβαρή διάμεση πνευμονοπάθεια υπό αντιινωτική ή άλλη ειδική αγωγή.

Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση που αντιμετωπίζεται με ειδική θεραπεία.

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Σοβαρό άσθμα υπό βιολογικό παράγοντα.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια με FEV1 [εδώ χρειάζεται να συμπληρωθεί το όριο που αναφέρει το πρόγραμμα].

Παράλληλα, όπως και πέρυσι, ο εμβολιασμός έναντι του RSV συστήνεται και χορηγείται δωρεάν σε όλους τους πολίτες ηλικίας 75 ετών και άνω, αλλά και σε όσους είναι 60 ετών και άνω και διαθέτουν έναν ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα, όπως σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, άσθμα και ΧΑΠ. Τέλος, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση έως το 2027 της αποζημίωσης του εμβολίου έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) για γυναίκες και άνδρες ηλικίας 19 έως 45 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση σχετιζόμενων καρκίνων.