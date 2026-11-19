Πιο επιλεκτική στις επενδύσεις της υπόσχεται να κάνει την Nvidia η ενδιάμεση διευθύνουσα σύμβουλος Κολέτ Κρες. Η εταιρεία, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης» για τις μεγάλες συμφωνίες με ανταλλαγή κεφαλαίων τις οποίες είχε πραγματοποιήσει υπό τον Τζένσεν Χουάνγκ, τώρα φαίνεται να θέλει να αλλάξει ρότα.

Τα σχετικά σχόλιά της περί τέτοιων αλλαγών αποτελούν διαφοροποίηση από τις μεγάλες κινήσεις που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια η Nvidia. Η εταιρεία έχει διοχετεύσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμμετοχές στο κεφάλαιο και άλλες μορφές χρηματοοικονομικής στήριξης προς εταιρείες όπως οι OpenAI, Anthropic, CoreWeave και Marvell Technology, έδειχναν στοιχεία του Bloomberg.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και το ΔΣ την περασμένη Πέμπτη. Αυτό έγινε μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και με πρόσωπο που φέρεται να είναι κινέζα κατάσκοπος. Τώρα φαίνεται να έχει δημιουργηθεί κίνημα για την επιστροφή του στην εταιρεία το οποίο φέρεται να το υποστηρίζει και ο ίδιος. Ο Χουάνγκ έχει αναφέρει ότι θα ενδιαφερόταν να επιστρέψει ως επικεφαλής της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας είχε αναφέρει δύο φορές ότι δεν εξέταζε τέτοιο ενδεχόμενο.

Κατά τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος ο Χουάνγκ είχε υιοθετήσει το ρόλο του «ανεπίσημου τραπεζίτη» της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τον χαρακτήριζε το Bloomberg, προχωρώντας σε συνεχείς και μεγάλες επενδύσεις σε εταιρείες ΤΝ. Επικριτές του είχαν χαρακτηρίσει τις συνεχείς αυτές επενδύσεις – με αντάλλαγμα την αγορά υλικού (hardware) της Nvidia από όσους δέχονταν τα χρήματα αυτά – ως «κυκλικές». Είχαν προειδοποιήσει ότι οι επενδύσεις του αυτές ενδέχεται να διογκώσουν τεχνητά τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική ισχύ.

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Η Κρες από την πλευρά της θέλησε να δείξει ότι η εταιρεία γυρίζει σελίδα: «Είμαστε υπερήφανοι για τον ρόλο που διαδραματίσαμε μέχρι σήμερα στη στήριξη του οικοσυστήματος», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα. «Καθώς η αγορά ωριμάζει και καθίστανται διαθέσιμες επιπλέον πηγές κεφαλαίων, αξιολογούμε εξονυχιστικά τις μελλοντικές επενδύσεις, τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις μας», προσέθεσε.

Τα ερωτήματα

Εκτός από την οικονομική πολιτική της Nvidia, όμως, το άμεσο μέλλον της εταιρείας είναι πιθανό να επισκιαστεί από ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και την κληρονομιά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται εξωσυζυγικές σχέσεις με μια υπάλληλο, καθώς και μια πελάτισσα, για την οποία αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι συνεργαζόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η σχέση του Χουάνγκ με την Αλις Χουάνγκ, η οποία τότε κατείχε διοικητική θέση στην εταιρεία δεδομένων Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει επίσης εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia στην Ασία, ανέφερε η «Wall Street Journal».

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της «WSJ», η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξετάζει τώρα τις γνωστοποιήσεις της Nvidia. Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορίου λαμβάνει αυστηρά μέτρα όσον αφορά τις αποστολές μικροτσίπ από την Nvidia και άλλες αμερικανικές εταιρείες προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, μέσω των οποίων κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της διαδοχής. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει στην εταιρεία αναζήτησης στελεχών Heidrick & Struggles την εύρεση νέου διευθύνοντος συμβούλου.