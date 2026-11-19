Μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Anthropic, με την ιδιότητα των επενδυτών, των συνεργατών και των πελατών

Στα 83 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από την αρχική επίσημη τιμή των 70 με 78 δολαρίων, τιμολόγησε η Anthropic την αρχική δημόσια εγγραφή της (ΙΡΟ) σύμφωνα με το Bloomberg και το Reuters. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ΙΡΟ στην Ιστορία.

Πριν από την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων, πηγές που επικαλούνταν το CNBC ανέφεραν ότι η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές για τη διάθεση μετοχών ανερχόταν περίπου στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές πλησίαζε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν ενδείξεις ενδιαφέροντος – που έδειχναν υπερκάλυψη κατά επτά φορές – και δεν ήταν δεσμευτικά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εταιρεία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι θα διαθέσει τις 825 εκατομμύρια μετοχές σε εύρος τιμών από 70 έως 78 δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να αποφέρει έως και 64,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συμπεριλαμβανομένης ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 26 δισ. δολαρίων, η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic αναμενόταν αρχικά να αντλήσει 90,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 75 δισ. δολαρίων της SpaceX. Αυτό θα προσέδιδε στην εταιρεία αποτίμηση, σε πλήρως απομειωμένη βάση, της τάξης των 1,4 τρισ. δολαρίων.

Μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Anthropic, με την ιδιότητα των επενδυτών, των συνεργατών και των πελατών.

Η Amazon και η Google κατέχουν μερίδια αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστη. Οι Google, Microsoft, Nvidia και Advanced Micro Devices είχαν συμφωνήσει να επενδύσουν συνολικά 26 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Η Anthropic παραμένει σημαντικός αγοραστής συστημάτων από τις Nvidia, Google, Amazon και AMD.