Μάλιστα, η έκθεση κάνει παραλληλισμό μεταξύ της «φούσκας» της ΤΝ και αυτής των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, που προκάλεσαν την κρίση του 2008

Την έκθεση των τραπεζών της Ευρωζώνης στους κινδύνους που απορρέουν από τη μεγάλη αύξηση στις αποτιμήσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (TN) αναδεικνύει ως κεντρική εστία κινδύνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε την Τετάρτη (18/11).

Μάλιστα, η έκθεση κάνει παραλληλισμό μεταξύ της «φούσκας» της ΤΝ και αυτής των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, που προκάλεσαν την κρίση του 2008.

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«Ακόμα και αν η TN ως τεχνολογία μετασχηματίσει επιτυχώς την παγκόσμια οικονομία, η τροφοδοτούμενη από δανεισμό άνθηση της TN ενδέχεται να οδηγήσει σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, κακή κατανομή κεφαλαίων και πιστωτικές ζημίες για τους επενδυτές», αναφέρει η έκθεση. Σημειώνει, πάντως, ότι τα έσοδα των εταιρειών – υπερκλιμακωτών (hyperscalers) της ΤΝ, όπως η Alphabet (Google), η NVIDIA και η Anthropic, ανταποκρίνονται έως τώρα στις προσδοκίες των αγορών.

Ομως, υπογραμμίζει ότι «η ραγδαία επιτάχυνση της χρηματοδότησής τους μέσω δανεισμού δημιουργεί ανησυχίες ότι η ανάπτυξη της ΤΝ ενδέχεται να καταστεί εξαρτημένη από το χρέος και μη βιώσιμη». Η ανησυχία της ΕΚΤ εστιάζει στις δευτερογενείς επιπτώσεις της έκθεσης στην ΤΝ, καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν χρηματοδοτούν άμεσα τις εν λόγω εταιρείες.

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Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, ανέφερε ότι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς (NBFIs), και ειδικά ορισμένα hedge funds στα οποία έχουν τοποθετήσει κεφάλαια οι ευρωπαϊκές τράπεζες, είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Μάλιστα, σημείωσε ότι μια απότομη «διόρθωση» στις τιμές των μετοχών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους ευρωπαίους αποταμιευτές.

Ο Βούιτσιτς υπογράμμισε επίσης τους κινδύνους από τις κυβερνοαπειλές, που κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την εμφάνισή τους στην Ευρώπη, με συχνότερα περιστατικά. Είπε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται με τα μοντέλα αιχμής της ΤΝ, καθώς δίνει δυνατότητες για πολύπλοκες κυβερνοεπιθέσεις σε μη κρατικούς παράγοντες. Για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, τόνισε τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τραπεζών.

Οσον αφορά την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, είπε ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό πληθωρισμό. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το δημόσιο χρέος των χωρών της ευρωζώνης αυξάνεται και αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «κατάρρευσης» αν υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις ταυτόχρονα στις αγορές ομολόγων και μετοχών.

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Οι συνεργασίες

Απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το πώς επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών της ευρωζώνης, ο Βούιτσιτς είπε ότι τέτοιες συνεργασίες μειώνουν τον κίνδυνο, καθώς διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε ό,τι αφορά ειδικά την έκθεση σε κρατικά ομόλογα. Επομένως, αν προκύψει κρίση σε μία χώρα, μια τράπεζα που δεν έχει αποκλειστική παρουσία σε αυτήν θα αντιμετωπίσει μικρότερες συνέπειες.

Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την επισήμανση πρόσφατης έκθεσης του ΔΝΤ για τη μεγάλη έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε λίγες εταιρείες, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ότι δεν παρατηρούνται παρόμοια επίπεδα συγκέντρωσης σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.