Ενενήντα ακίνητα, περιουσία που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, 210 φυσικά πρόσωπα και 350 εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στο «γαϊτανάκι» της μεγάλης φορολογικής απάτης γύρω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» έχει χαρτογραφήσει η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, που σε λίγες ημέρες διαβιβάζει πόρισμα με όλα τα εντυπωσιακά ευρήματα στον εισαγγελέα.

Ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης με διάταξή του έχει δεσμεύσει περισσότερα από 90 ακίνητα, ενώ στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται τουλάχιστον 210 πρόσωπα και περίπου 350 εταιρείες. Ενδεικτικό του μεγέθους της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος με αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού, έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά που μέχρι σήμερα έμεναν άγνωστα.

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Ολα αυτά τα ευρήματα, που αποτυπώνουν το οικονομικό προφίλ των ποινικά ελεγχόμενων προσώπων, θα αναλύονται λεπτομερώς στο πόρισμα που αναμένεται να σταλεί στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αλγόριθμος εναντίον «αχυρανθρώπων»

Στο μεταξύ, έναν μαθηματικό αλγόριθμο έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ για να εντοπίζει και να εξαρθρώνει κυκλώματα εικονικών εταιρειών (εταιρειών – φαντασμάτων) και «αχυρανθρώπων». Αντί να εξετάζει κάθε επιχείρηση μεμονωμένα, ο αλγόριθμος χαρτογραφεί τις κρυφές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ΑΦΜ που ανοίγουν και κλείνουν διαδοχικά για να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων και εισφορών.

Πρόκειται για τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, ο οποίος αναζητά κοινά πρόσωπα, επαγγελματικές έδρες, τηλέφωνα, λογιστές, τραπεζικούς λογαριασμούς, πελάτες και προμηθευτές, αποκαλύπτοντας συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ΑΦΜ. Οσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Jaccard (κοντά στο 1), τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι εταιρείες να ανήκουν στο ίδιο κύκλωμα.

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε από τη ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στην υπόθεση των «αχυρανθρώπων» της Θεσσαλονίκης. Η αξιοποίηση του δείκτη έχει αλλάξει και τον τρόπο των φορολογικών ελέγχων. Μέσα από τη διασύνδεση στοιχείων του ΓΕΜΗ, των τραπεζών, του Κτηματολογίου και των ηλεκτρονικών πληρωμών δημιουργείται ένα ψηφιακό προφίλ κινδύνου για κάθε ύποπτο ΑΦΜ. Οι αλγόριθμοι εντοπίζουν αυτόματα τις υποθέσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας στους ελεγκτές να επικεντρώνονται στις πιο ύποπτες διασυνδέσεις.