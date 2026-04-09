Πριν από πέντε εβδομάδες, η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα που ξυπνούσε μνήμες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ τις ουρές αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων ή τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και τις επερχόμενες αυξήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα. Αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της σύγχρονης ζωής: την επιβίωση και τη λειτουργική συνέχεια της παγκόσμιας τεχνολογικής υποδομής.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν συνιστά απλώς ένα ακόμη επεισόδιο περιφερειακής έντασης. Λειτουργεί ως καταλύτης ενός συστημικού σοκ, ικανού να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας και να απειλήσει να τερματίσει την εποχή της ψηφιακής αφθονίας που χαρακτήρισε τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οταν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των Στενών, η διεθνής κοινότητα υπέθεσε αρχικά ένα σενάριο κλασικής ναυτικής σύγκρουσης. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ανησυχητική: στοχευμένες επιθέσεις με ντρόουν, σε συνδυασμό με την άμεση απόσυρση ασφαλιστικών καλύψεων για τα διερχόμενα πλοία, αρκούσαν για να μετατρέψουν τα Στενά σε μια de facto απροσπέλαστη θαλάσσια ζώνη. Μέσα σε λίγες ημέρες, η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μηδενίστηκε, αποκαλύπτοντας με ωμό τρόπο την ευθραυστότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στις τιμές των καυσίμων, με το Brent να εκτινάσσεται και τις αγορές να εισέρχονται σε φάση έντονης αστάθειας. Πίσω από αυτή την ορατή κρίση, ωστόσο, εξελίσσεται μια βαθύτερη και πιο επικίνδυνη διεργασία: η αποσταθεροποίηση της ίδιας της ραχοκοκαλιάς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Η παραγωγή ημιαγωγών, η θεμελιώδης υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud computing, των δικτύων 5G και των data centers, αρχίζει να παρουσιάζει σοβαρές διαταραχές. Πρόκειται για έναν κλάδο εξαιρετικά πολύπλοκο και βαθιά αλληλεξαρτώμενο, όπου η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, ο εξοπλισμός αιχμής και η γεωπολιτική σταθερότητα συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Η Ταϊβάν, μέσω της TSMC, παράγει τη συντριπτική πλειονότητα των πιο προηγμένων τσιπ παγκοσμίως. Παρά τη γεωγραφική της απόσταση από τον Περσικό Κόλπο, η ενεργειακή της εξάρτηση από την περιοχή είναι καθοριστική. Χωρίς σταθερή παροχή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – LNG, τα υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής κινδυνεύουν με ενεργειακή ασφυξία. Ακόμη και μια στιγμιαία διακοπή μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, καταστρέφοντας ολόκληρες παρτίδες παραγωγής.

Παράλληλα, εταιρείες-σύμβολα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η NVIDIA, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις. Το «fabless» μοντέλο λειτουργίας τους τις καθιστά πλήρως εξαρτημένες από τρίτους κατασκευαστές και από μια εφοδιαστική αλυσίδα που πλέον δοκιμάζεται. Το κόστος μεταφοράς εκτοξεύεται, ενώ οι βασικοί πελάτες-τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Microsoft και η Google, που λειτουργούν τεράστια data centers, αναθεωρούν επενδυτικά σχέδια υπό το βάρος της ενεργειακής αβεβαιότητας.

Στη Νότια Κορέα, η Samsung αντιμετωπίζει αντίστοιχες πιέσεις, με τις αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα να αντανακλούν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Η Intel, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει εκτεθειμένη σε κρίσιμες ελλείψεις υλικών και εξειδικευμένων πόρων.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν η κρίση παραταθεί πέραν ενός τριμήνου, οι επιπτώσεις θα γίνουν δραματικά πιο αισθητές. Οι τιμές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά. Για παράδειγμα, η τιμή ενός τυπικού AI Server ενδέχεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30%, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις σε επιχειρήσεις που βασίζονται σε υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί από μοχλό ανάπτυξης σε παράγοντα αστάθειας.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν η κρίση θα επηρεάσει τη Σίλικον Βάλεϊ, αλλά σε ποιο βάθος και με ποια διάρκεια. Η ειρωνεία είναι προφανής: η ψηφιακή κυριαρχία της Δύσης εξαρτάται από μια στενή θαλάσσια δίοδο μόλις 33 χιλιομέτρων. Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, ο κόσμος ενδέχεται να εισέλθει σε μια περίοδο «Ψηφιακού Χειμώνα», όχι απλώς με υψηλότερο κόστος, αλλά με αναθεώρηση των ίδιων των θεμελίων της τεχνολογικής προόδου.

Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών