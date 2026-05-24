Ο Ιλον Μασκ έχει συνηθίσει να τραβά πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και αυτή η φορά δεν ήταν διαφορετική. Η κατάθεση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ) για την εισαγωγή της αεροδιαστημικής του εταιρείας SpaceX στο Nasdaq έμοιαζε σαν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας.

Η SpaceX ανέφερε ότι τα χρήματα που θα συγκεντρώσει θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αποστολής ανθρώπων στη Σελήνη και τον Αρη, στα πλαίσια του οράματος του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της να καταστήσει τους ανθρώπους ένα διαγαλαξιακό είδος, καθώς το ανθρώπινο αυτό είδος αντιμετωπίζει υπαρξιακές απειλές που θα μπορούσαν να εξαλείψουν τον πολιτισμό.

«Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν την ίδια μοίρα με τους δεινόσαυρους», ανέφερε στο ενημερωτικό κείμενο για την αρχική δημόσια προσφορά η SpaceX. Εκεί αναφέρεται επίσης πως ο Μασκ θα λάβει υψηλή αμοιβή μόνο εάν η εταιρεία δημιουργήσει και διατηρήσει «μόνιμη αποικία ανθρώπων στον Αρη με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατοίκους». Επίσης η εταιρεία φιλοδοξεί να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο Διάστημα και να ηγηθεί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές που μπαίνουν στην IPO της SpaceX, αξίας σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με αναμενόμενη συγκέντρωση κεφαλαίων έως 80 δισ. δολ., στοιχηματίζουν πολλά στο ότι ο Μασκ ως διευθύνων σύμβουλος μπορεί να μετατρέψει μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση εκτόξευσης και διαχείρισης δορυφόρων σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ξεκλειδώνοντας φιλόδοξη ώθηση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μασκ έχει εξελίξει τη SpaceX στη μεγαλύτερη επιχείρηση πυραύλων στον κόσμο, εκτοξεύοντας χιλιάδες δορυφόρους του δικτύου Starlink και επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους που έχουν μεταμορφώσει την οικονομία του Διαστήματος, σχολίαζε το Reuters.

Ωστόσο, η εταιρεία επιδιώκει να αποτιμηθεί όχι μόνο με βάση αυτές τις δάφνες, αλλά και με την τεράστια επιτυχία που μπορεί να υπάρξει εάν αποδώσουν τα φιλόδοξα στοιχήματα του Μασκ να αποικίσει τον Αρη, να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο Διάστημα και να γίνει κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο αυτών των στοιχημάτων βρίσκεται η ελπίδα, εκτίμηση και υπόθεση ότι ένα σύνολο γεγονότων θα εξελιχθεί με τη σωστή σειρά, με κάθε βήμα να ξεκλειδώνει το επόμενο επίπεδο χρηματοδότησης και επέκτασης: ότι η Starlink θα δημιουργήσει αρκετά κέρδη για να χρηματοδοτήσει τον πύραυλο Starship επόμενης γενιάς. Οτι η Starship θα μειώσει το κόστος εκτόξευσης για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά. Και ότι αυτή η επιτυχία θα υποστηρίξει τελικά τον νέο κλάδο τεχνητής νοημοσύνης.

Το ρίσκο είναι αν τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια αποτιμούν επαρκώς τις προκλήσεις εκτέλεσης που προκύπτουν από το να αποτελεί η SpaceX εν μέρει εταιρεία πυραύλων, εν μέρει πάροχο Διαδικτύου, εν μέρει επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης και σε μεγάλο βαθμό να είναι καθοδηγούμενη από το όραμα ενός ατόμου, σχολίαζαν αναλυτές στο Reuters.