Το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ενταξης και Πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης διεκδικεί ο Δήμος Πειραιά, που είναι και η μοναδική ελληνική πόλη-φιναλίστ μεταξύ των 13 πόλεων από οκτώ κράτη-μέλη που τελικά πέρασαν στον τελικό γύρο.

Πέντε χρόνια συμπληρώνει το ευρωπαϊκό βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές των πόλεων, κωμοπόλεων και περιφερειών που προωθούν την πολυμορφία ως πηγή προόδου και καινοτομίας, συμβάλλουν σε πολιτικές και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν για όλους τους πολίτες τους. Φέτος, μάλιστα, ένα ειδικό βραβείο είναι αφιερωμένο στις συμπεριληπτικές αγορές εργασίας για όλους και όλες, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας και στην αγορά εργασίας γενικότερα.

Η πόλη του Πειραιά διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία «Τοπικές Αρχές άνω των 50.000 κατοίκων» καθώς και το Βραβείο 2026: Συμπεριληπτική αγορά εργασίας για όλους και όλες. Μεταξύ των χωρών που έχουν φτάσει στον τελικό είναι το Μιλάνο, το Αννόβερο αλλά και το Λέβεν του Βελγίου. Σημαντικό ρόλο για την τελική «13άδα» έπαιξαν οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που έχουν λάβει οι συγκεκριμένες πόλεις, καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας. Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποκαλύψει τους νικητές σε μια επίσημη τελετή απονομής των βραβείων στις 21 Απριλίου 2026 στις Βρυξέλλες.

«Η παρουσία του Πειραιά ως της μοναδικής πόλης της Ελλάδας στη λίστα των φιναλίστ για το Βραβείο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Ενταξης και Πολυμορφίας 2026 αποτελεί τιμή και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μια κοινωνία δίκαιη, ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς. Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε στον Δήμο Πειραιά στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών όπου όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δράσεις της Επιτροπής Ισότητας, του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών και Προσφύγων και του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά, που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα για την ενίσχυση της συμμετοχής, την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ενισχύοντας κάθε δράση που μετατρέπει τον Πειραιά σε πρότυπο πόλης στην Ευρώπη, όπου η ένταξη και η αλληλεγγύη είναι καθημερινή πραγματικότητα για όλους τους κατοίκους» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμενη στην πόλη του Πειραιά, τονίζει πως «ο Πειραιάς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές βασισμένες σε τεκμήρια, κάτι που αποτυπώνεται στα σχέδια για ενίσχυση της έρευνας καθώς και στη συνεργασία με ειδικούς κατά τον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στις γυναίκες και σε ευάλωτες ομάδες».

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου και πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις. Είναι ενδεικτικό πως το 60% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι ευρέως διαδεδομένες ενώ το χρώμα του δέρματος αποτελεί τον πιο συνηθισμένο λόγο διακρίσεων που ανέφεραν οι ερωτηθέντες αφρικανικής καταγωγής. Την ίδια στιγμή, το 37% των ερωτηθέντων LGBTQIA+ αισθάνθηκε ότι υπέστη διακρίσεις λόγω της LGBTQIA+ ταυτότητάς του κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πολιτική ζωή.