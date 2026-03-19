Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου από τον Δήμο Πειραιά, με πρώτο σημείο παρέμβασης τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης.

Τα έργα επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής και ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, οι οποίοι διαπίστωσαν από κοντά την πρόοδο των παρεμβάσεων και συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής.

Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς άξονες και δρόμους γειτονιάς στις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, ενώ το επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν και στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

Η έναρξη των εργασιών έγινε σε ένα κομβικό σημείο, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Κακοτεχνίες, ανοιχτά σκάμματα, μπάζα, φθορές και σπασμένα πεζοδρόμια που αφήνουν πίσω τους εργολάβοι εταιρειών οπτικών ινών, καθώς και διαφόρων οργανισμών κοινής ωφελείας που εκτελούν έργα χωρίς να τα αποκαθιστούν, δυσχεραίνουν τις εργασίες. Παρά τις δυσκολίες, ο δήμος συνεχίζει με συνέπεια, αποκαθιστώντας το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Οι ασφαλτοστρώσεις ενσωματώνονται στην ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής του Χατζηκυριάκειου, όπου παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης στη Σαχτούρη και στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού. Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώνονται παλαιά πεζοδρόμια, εκτελούνται στοχευμένες παρεμβάσεις και εκσυγχρονίζονται οι υποδομές, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ευρύτερη περιοχή και κατ΄ επέκταση την ποιότητα ζωής των Πειραιωτών.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Επισκέφθηκα τις οδούς Μαυροκορδάτου και Κανάρη στο Χατζηκυριάκειο, όπου ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου για τη βελτίωση των δρόμων και των υποδομών της περιοχής. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις ανάπλασης στη οδό Σαχτούρη, στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού, καθώς και στις οδούς Κλεισόβης και Καρπάθου που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κριθούν από όλους μετά την ολοκλήρωσή τους, προχωράμε στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η προσπάθεια αυτή, δυστυχώς, συναντά και σημαντικά εξωγενή εμπόδια: κακοτεχνίες, ανοιχτά σκάμματα, μπάζα και φθορές που αφήνουν πίσω τους εργολάβοι εταιρειών οπτικών ινών και οργανισμών κοινής ωφελείας που δεν αποκαθιστούν τα έργα τους. Τέτοιες παραλείψεις είναι απολύτως απαράδεκτες, τις έχουμε καταγγείλει δημόσια και επαναλαμβανόμενα και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, καθώς δυσχεραίνουν την πρόοδο των εργασιών και θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη.

Γνωρίζουμε ότι, οι ανάγκες είναι μεγάλες και ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στο οδικό δίκτυο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η προσπάθεια που γίνεται με συνεχόμενες ασφαλτοστρώσεις και στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες. Για εμάς, δεν έχει σημασία μόνο η εικόνα των κεντρικών δρόμων, καθώς ίδια αξία έχει και ο δρόμος στο πιο μικρό στενό, στη γειτονιά όπου κινούνται καθημερινά οι συμπολίτες μας. Εκεί κρίνεται ουσιαστικά η ποιότητα ζωής στην πόλη και εκεί επικεντρώνουμε τις παρεμβάσεις μας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με σταδιακή επέκταση των εργασιών σε κάθε γειτονιά, ώστε η πόλη να γίνει πιο ασφαλής, λειτουργική και σύγχρονη, για να απολαμβάνουν οι Πειραιώτες αναβαθμισμένες υποδομές σε κάθε σημείο της».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, επεσήμανε:

«Ξεκινήσαμε στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Χατζηκυριάκειου, νέες ασφαλτοστρώσεις με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους δρόμους της Α’ Κοινότητας, ενώ επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η Β’ Δημοτική Κοινότητα. Στόχος μας είναι η σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε ολόκληρο τον Πειραιά. Συνεχίζουμε με σχέδιο και παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης μας».

Ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, ανέφερε:

«Με την έναρξη των ασφαλτοστρώσεων σε φθαρμένα οδοστρώματα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, συνεχίζουμε μια ουσιαστική παρέμβαση που αφορά την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προχωράμε σταδιακά στην αποκατάσταση δρόμων, που παρουσίαζαν σημαντικές φθορές, με στόχο μια πιο ασφαλή και λειτουργική γειτονιά για όλους. Ως Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, παρακολουθώ στενά την εξέλιξη των εργασιών, ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό και με τα καλύτερα αποτελέσματα».