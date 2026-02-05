Με διάθεση συναίνεσης, αλλά επιλέγοντας να μη δώσει «λευκή επιταγή» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει κανονικά στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όμως θα δώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι στη σημερινή, δηλαδή στην προτείνουσα – διεκδικώντας επί της ουσίας και η επόμενη κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου. «Εάν στην προτείνουσα Βουλή δώσουμε πλειοψηφία 180, στην επόμενη Βουλή γράφεται το άρθρο του Συντάγματος με απλή πλειοψηφία 151, άρα ο επόμενος πρωθυπουργός με απλή πλειοψηφία γράφει όπως θέλει το άρθρο χωρίς ευρύτερες συναινέσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (Αnt1). «Εμείς δίνουμε συναίνεση, αλλά στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, για να έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο του άρθρου», επεσήμανε, δείχνοντας και τον δρόμο που θα ακολουθήσει το κόμμα του.

Ενας από τους λόγους, πάντως, που η Χαριλάου Τρικούπη είναι διστακτική για τις όποιες προθέσεις της κυβέρνησης είναι η μέχρι τώρα διαχείριση του Συντάγματος από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκτός από τον Ανδρουλάκη, που κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «συνταγματικό λαϊκισμό», τις προηγούμενες μέρες στελέχη του κόμματος έκαναν ειδική αναφορά σε μια – κατά την άποψή τους – σειρά καταστρατηγήσεων συνταγματικών διατάξεων, με αναφορά κυρίως στην παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης από τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών και στις περίφημες επιστολικές ψήφους με τις οποίες αποφεύχθηκε η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιγράφοντας, επί της ουσίας, τη σημερινή κυβέρνηση ως μη αξιόπιστη και ως απαξιωτική προς τους θεσμούς στο όνομα των οποίων προωθεί αυτή τη στιγμή την αναθεώρηση.

Πρόταση από ΠΑΣΟΚ

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν επίγνωση πως η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τους στριμώξει επικοινωνιακά, με το βλέμμα στραμμένο στο ενδιάμεσο ακροατήριο του προοδευτικού Κέντρου, σε μια σειρά από ζητήματα που «σκοράρουν» ψηλά στις έρευνες στο συγκεκριμένο ακροατήριο – ενδεικτικά, το άρθρο 16 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άρθρο 103 για τους δημοσίους υπαλλήλους και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Από το ΠΑΣΟΚ, έχουν αποφασίσει να καταθέσουν τη δική τους πρόταση, η οποία προωθεί αλλαγές σε κάποια από αυτά: για παράδειγμα, στο άρθρο 86, ώστε να μην είναι δυνατόν η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καλύπτει τους υπουργούς της. «Φίλτρα πρέπει να υπάρχουν αλλά δεν πρέπει ποτέ ξανά να υπάρξει Αδωνις Γεωργιάδης που θα πει “έχουμε πλειοψηφία πάνω από 151 και δεν επιτρέπουμε στη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς μας, γιατί εμείς αποφασίζουμε”», σχολίασε ο Ανδρουλάκης χθες.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσης της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία θέλει να αναθέσει τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων, καθώς και τον έλεγχο του πόθεν έσχες. Στο ίδιο πλαίσιο, η Αρχή Διαφάνειας δεν θα ελέγχει απλώς τις προεκλογικές δαπάνες των κομμάτων, αλλά ακόμα κι αυτές που γίνονται σε περίοδο εσωκομματικών εκλογών.

Στο άρθρο 90, για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης, το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει αποσύνδεσή της από την εκτελεστική εξουσία, ενώ για το άρθρο 16 τάσσεται υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ – «όλα τα μεγάλα μη κρατικά της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μη κερδοσκοπικά.

Μπίζνα στην παιδεία ώστε να έχουμε εμπόριο και εμπορευματοποίηση, εμείς θεωρούμε ότι είναι λάθος και έχει αποτύχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε ο Ανδρουλάκης, δείχνοντας και το σημείο στο οποίο θα προκύψει η σύγκρουση με τη ΝΔ.