Περισσότερα από 850 στελέχη και πολίτες συμμετείχαν στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση του Χάρη Δούκα το απόγευμα της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αφύπνισης και απαίτησης για καθαρή πορεία του ΠΑΣΟΚ ενόψει του συνεδρίου του κόμματος.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηναίων έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μετατρέπεται σε δυναμική για τη Δημοκρατική Παράταξη, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή.

Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και τόνισε πως χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα παραμένει μακριά. Επίσης, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας στην ανάγκη για καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο απροθυμίας στελεχών να ηγηθούν με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος ανέλαβε την πρωτοβουλία, προβάλλοντας καθαρή πολιτική ταυτότητα που οδήγησε στη νίκη μέσα σε μόλις 72 ημέρες.

Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις. Aκόμα απάντησε στα σενάρια περί «φεύγατου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά τα κύρια σημεία της ομιλίας του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα:

* Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;

* Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.

• Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.

* Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.

* Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.

* Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.

* Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.

* Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.

* Απάντησε στα σενάρια περί «φεύγατου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

* Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.

* Έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.